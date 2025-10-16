Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
Sinner prende tempo sulla Coppa Davis: «Non ho ancora deciso». Intanto incassa i complimenti di Djokovic: cosa ha detto il serbo su di lui

16 Ottobre 2025 - 17:38 Cecilia Dardana
jannik siner
jannik siner
Dopo la vittoria sul greco Tsitsipas al Six Kings Slam di Riyad, il numero 2 del mondo non si sbilancia sulla sua partecipazione alle Final 8 di Coppa Davis 2025, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna

Jannik Sinner lascia ancora tutti col fiato sospeso sulla sua presenza alle Final 8 di Coppa Davis 2025, in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas al torneo “Six Kings Slam” di Riyad, l’altoatesino ai microfoni di Sky Sport non si è sbilanciato: «Non ho ancora deciso, non lo so». Una frase breve ma sufficiente per tenere in apprensione i tifosi italiani, che sognano di rivedere il numero uno azzurro trascinare la squadra di Filippo Volandri verso un nuovo trionfo dopo i successi del 2023 e 2024.

I complimenti di Djokovic

Intanto, Sinner si gode parole di grande stima da parte di Novak Djokovic, che da Riyad gli ha dedicato un complimento speciale. «In chi mi rivedo? Ovviamente in Jannik», ha detto il campione serbo in un video diffuso dagli organizzatori del torneo saudita. «Quel colpire la pallina il più forte possibile, muoversi ovunque sul campo con quel corpo magro come il mio, gestire alla perfezione l’aspetto strategico e cercare di essere un giocatore capace di fare tutto. Mi ricorda me nei tempi migliori», ha aggiunto Djokovic. Parole che confermano l’ammirazione reciproca tra i due, protagonisti di alcune delle sfide più intense degli ultimi anni e simboli di due generazioni che si stanno idealmente passando il testimone.

