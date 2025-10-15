Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Six Kings Slam, Sinner supera il greco Tsitsipas in due set: in semifinale affronterà Djokovic

15 Ottobre 2025 - 21:38 Alba Romano
L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3. Il serbo, vincitore di 24 Slam, è stato ammesso di diritto al penultimo atto del torneo

Inizia nel migliore dei modi il Six Kings Slam di Jannik Sinner. Sui campi di Riad, dove è in corso il torneo con i sei migliori tennisti al mondo, l’altoatesino si è imposto con estrema facilità sul greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2, 6-3. Sinner affronterà in semifinale Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto del torneo.

Gli altri quarti di finale

Nel primo quarto di finale, Taylor Fritz ha superato agevolmente il tedesco Alexander Zverev. Lo statunitense incontrerà Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo nel ranking Atp, in semifinale. Anche lui, come Djokovic, è stato esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam.

Cos’è il Six Kings Slam

Il Six Kings Slam è organizzato dal potentissimo Turki Alalshikh e fa parte della Riyadh Season, il “festival sportivo” dell’Arabia Saudita che dura da ottobre a marzo. Il torneo-esibizione per i sei tennisti migliori al mondo mette in palio un premio di sei milioni di dollari per il vincitore, con tutti i partecipanti che incasseranno 1,5 milioni. Eppure, proprio la natura elitaria della competizione ha attirato molte critiche verso il Six Kings Slam. «Capisco le critiche, ma alle volte le persone non capiscono noi – ha ribattuto oggi Alcaraz -. Ci divertiamo solo per uno o due giorni e giochiamo a tennis, e penso che sia fantastico, ed è per questo che a volte scegliamo le esibizioni».

Foto copertina: EPA/Alex Plavevski

