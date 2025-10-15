Jannik Sinner in campo oggi al Six Kings Slam. Come funziona il torneo più ricco del mondo: a che ora gioca l’azzurro e dove vederlo in Tv

Il tennista azzurro sarà impegnato nella prima partita contro Stefanos Tsitsipas. In caso di vittoria la semifinale sarà già domani

A 10 giorni dal ritiro durante il match di Shangai contro Tallon Griekspoor, Jannik Sinner torna in campo. L’occasione è la seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo di Riyad dove il tennista altoatesino si presenta da campione in carica. Trattandosi di un evento di esibizione, la competizione non è certo ghiotta a livello di punti Atp, che non saranno proprio assegnati, ma lo stesso non si può dire del montepremi, il più ricco possibile in questo sport. Per chi dei sei tennisti in gara dovesse vincere i soli tre incontri necessari per il titolo sarà staccato un assegno del valore di 6 milioni di dollari.

Quando e dove vedere Jannik Sinner al Six Kings Slam

La prima partita di Sinner nel torneo degli sceicchi sarà questa sera contro il greco Stefanos Tsitsipas, subentrato all’infortunato Jack Draper. Il match è il secondo della giornata e perciò non c’è certezza dell’orario. È comunque possibile ipotizzare che i tennisti scenderanno in campo intorno alle 20.30, di certo non prima delle 20. Per vedere Sinner bisognerà dunque aspettare la fine del primo incontro del torneo, quello tra Taylor Fritz e Alexander Zverev. Entrambe le partite, così come tutto il torneo, saranno trasmesse in diretta streaming su Netflix.

Il tabellone del torneo e i prossimi avversari di Sinner

I vincitori dei due incontri del primo giorno saranno chiamati già domani a quelle che di fatto sono le semifinali del torneo. A queste accedono di diritto gli ultimi due partecipanti: il n.1 del ranking Atp Carlos Alcaraz e la leggenda Novak Djokovic. La ragione di questa posizione privilegiata è dovuta al fatto che i due campioni sono quelli con più Slam vinti, 6 per Alcaraz e addirittura 24 per Djokovic. Quest’ultimo, nello specifico, sarebbe l’avversario di Sinner qualora l’azzurro dovesse vincere contro Tsitsipas. Per come è costruito, dunque, questo torneo potrebbe vedere un’altra finale tra Sinner e Alcaraz, ormai i più attesi in ogni competizione. Quali che siano i due atleti in campo, l’ultima partita si giocherà sabato 18 ottobre.

Il Six Kings Slam e la Riyadh Season

Organizzato dal potentissimo Turki Alalshikh, il Six Kings Slam fa parte della Riyadh Season, il “festival sportivo” con il quale da ottobre a marzo l’Arabia Saudita cerca di attrarre sul proprio Paese l’attenzione – e i capitali – degli spettatori stranieri. Oltre al tennis, la Riyadh Season 2025-2026 prevede eventi di boxe, wrestling e football americano. In passato i sauditi hanno toccato anche il mondo del calcio, compreso quello italiano: l’ultima Supercoppa italiana, dal 2 al 6 gennaio 2025, si era giocata a Riyad proprio per questo motivo.

Foto copertina: EPA/ALEX PLAVEVSKI| Jannik Sinner in campo nell’ultimo torneo giocato a Shanghai, China, 05 October 2025.