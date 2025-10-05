Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Sinner si ritira a Shanghai, crampi per l’azzurro: Griekspoor agli ottavi

05 Ottobre 2025 - 18:30 Ugo Milano
Il numero due del tennis è stato costretto ad abbandonare al terzo set il match contro l'olandese

Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai. Il numero due del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-6 (7/3), 7-5, 2-3 in favore dell’olandese che accede così agli ottavi. Inutili gli interventi del fisioterapista, che lo ha poi sorretto nell’uscita dal campo. «Condizioni estreme qui a Shanghai, mi dispiace molto per Jannik. Non è così che si vorrebbe vincere», ha commentato Griekspoor al termine dell’incontro.

I prossimi impegni di Sinner

Dopo una settimana di riposo necessaria per recuperare al meglio, il numero 2 del mondo tornerà in campo per il prestigioso evento-esibizione Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre. A seguire, parteciperà all’ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre), poi al Masters 1000 di Parigi (dal 27 ottobre). Successivamente, sarà impegnato alle ATP Finals dal 9 novembre e infine nelle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.

