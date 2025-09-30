Tennis, Jannik Sinner fatica ma vince contro De Minaur: è in finale a Pechino

Dopo un secondo set sofferto, l’azzurro si risveglia e domina l’ultimo set. E gli occhi sono puntati a Shanghai

È uno Jannik Sinner che vince e non convince quello che stacca il pass per la finalissima di Pechino. Nel 2-1 servito ad Alex De Minaur, il campione altoatesino non riesce a scrollarsi di dosso i torpori visti già nei turni passati. Il «nuovo gioco», a cui ha lavorato nelle scorse settimane, è ancora in fase di rodaggio e inevitabilmente ci sono dei passaggi a vuoto. Contro il tennista australiano è il secondo set l’anello debole dell’azzurro, tanto che molti avevano iniziato a sospettare di qualche problemino fisico che ne rallentasse le operazioni. Il terzo set dominato spazza ogni dubbio.

La partita difficile di Sinner e gli occhi puntati su Alcaraz

Una vittoria è una vittoria, questo è ovvio, soprattutto contro un avversario ostico e in ascesa come De Minaur, numero 8 al mondo. Ma è altrettanto evidente che serve ancora oliare, e non poco, i meccanismi del nuovo tennis di Sinner. Nel secondo set in particolare il numero 2 al mondo va giù, di ritmo e di testa. Perde punti su punti nei suoi turni di battuta, subisce i colpi dell’avversario tanto da sembrare a tratti inerme. Avrà tempo nella finalissima di Pechino, contro il vincente di Medvedev-Tien. E poi sarà la volta di Shanghai dove, salvo sorprese o clamorosi ribaltoni, l’italiano potrebbe incontrare nuovamente Carlos Alcaraz. A quel punto sarà la resa dei conti, per assaggiare se la ricetta italiana preparata dopo la sconfitta agli Us Open sia quella giusta.