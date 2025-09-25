Jannik Sinner, esordio senza affanni contro Cilic a Pechino. Parte la rincorsa ad Alcaraz, che ha scelto Tokyo
Riparte dalla Cina la rincorsa di Jannik Sinner per tornare il n°1 al mondo. Battuto 6-2, 6-2 il croato Marin Cilic, con l’azzurro che ha condotto la partita senza problemi nonostante due match point annullati dall’avversario. Dopo aver ceduto il posto a Carlos Alcaraz negli ultimi Us Open, Sinner torna alla carica dall’Atp 500 di Pechino e manda un messaggio allo spagnolo. Con Cilic un solo precedente, vinto da Sinner, in Coppa Davis 2021. Al secondo turno lo aspetta il francese Térence Atmane. Tra i prossimi appuntamenti la partecipazione al Masters 1000 di Shangai, poi Vienna e gli Atp Finals in casa a Torino.
Sinner: «Sono molto motivato»
«È fantastico lavorare su qualcosa di nuovo, poi vedremo come andrà a finire. Cerchiamo sempre di andare avanti», ha detto Sinner in conferenza stampa prima della partita. «Sono molto motivato. Un passo avanti è sempre meglio di due passi indietro. Vediamo cosa possiamo fare». Tra le novità l’esordio nel team del nuovo fisioterapista, Alejandro Resnicoff. L’atleta di San Candido aveva gareggiato a Pechino nel 2023, vincendo il titolo in finale contro Daniil Medvedev. L’anno scorso aveva perso contro Alcaraz, che quest’anno ha scelto di giocare a Tokyo.