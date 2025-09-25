Jannik Sinner, esordio senza affanni contro Cilic a Pechino. Parte la rincorsa ad Alcaraz, che ha scelto Tokyo

L'azzurro torna in campo all'Atp 500 di Pechino dopo 18 giorni dalla sconfitta contro il rivale spagnolo che lo ha spodestato dal primo posto del ranling Atp. Ora sfiderà il francese Atmane al secondo turno

Riparte dalla Cina la rincorsa di Jannik Sinner per tornare il n°1 al mondo. Battuto 6-2, 6-2 il croato Marin Cilic, con l’azzurro che ha condotto la partita senza problemi nonostante due match point annullati dall’avversario. Dopo aver ceduto il posto a Carlos Alcaraz negli ultimi Us Open, Sinner torna alla carica dall’Atp 500 di Pechino e manda un messaggio allo spagnolo. Con Cilic un solo precedente, vinto da Sinner, in Coppa Davis 2021. Al secondo turno lo aspetta il francese Térence Atmane. Tra i prossimi appuntamenti la partecipazione al Masters 1000 di Shangai, poi Vienna e gli Atp Finals in casa a Torino.

Sinner: «Sono molto motivato»

«È fantastico lavorare su qualcosa di nuovo, poi vedremo come andrà a finire. Cerchiamo sempre di andare avanti», ha detto Sinner in conferenza stampa prima della partita. «Sono molto motivato. Un passo avanti è sempre meglio di due passi indietro. Vediamo cosa possiamo fare». Tra le novità l’esordio nel team del nuovo fisioterapista, Alejandro Resnicoff. L’atleta di San Candido aveva gareggiato a Pechino nel 2023, vincendo il titolo in finale contro Daniil Medvedev. L’anno scorso aveva perso contro Alcaraz, che quest’anno ha scelto di giocare a Tokyo.