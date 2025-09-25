Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Spavento Alcaraz a Tokyo, lo spagnolo si accascia a terra. La smorfia di dolore per la caviglia – Il video

25 Settembre 2025 - 12:57 Giulia Norvegno
Il nuovo numero 1 al mondo si è dovuto fermare per farsi medicare, durante il quinto set all'esordio dell'Atp 500 di Tokyo. La gara è poi ripresa, ma interrotta per la pioggia

Momenti di paura per Carlos Alcaraz durante il suo match d’esordio all’Atp 500 di Tokyo contro l’argentino Sebastian Baez. Il numero uno al mondo ha accusato un problema alla caviglia sinistra nel quinto game del primo set, dopo aver effettuato un cambio di direzione. Lo spagnolo si è accasciato al suolo visibilmente dolorante, rimanendo a terra per diversi minuti mentre lo staff medico valutava le sue condizioni. Le immagini hanno subito fatto preoccupare i tifosi presenti sui campi del torneo giapponese.

Il ritorno in campo con la fasciatura

Dopo il trattamento medico, Alcaraz ha deciso di proseguire il match nonostante il dolore, scendendo nuovamente in campo con una vistosa fasciatura alla caviglia. La partita è stata successivamente sospesa per pioggia, quando Alcaraz conduceva 5-4 nel primo set, lasciando in sospeso sia l’esito del match che le condizioni fisiche del tennista.

