Us Open, la gaffe di Sabalenka: «Con “Jannik”…» Così chiama, per sbaglio, Carlos Alcaraz in diretta tv – Il video

08 Settembre 2025 - 18:10 Stefania Carboni
I due erano stati invitati per parlare dei loro trofei al programma "Today", ma l'ospitata verrà ricordata anche per altro

Aryna Sabalenka è diventata la prima donna, dopo Serena Williams nel 2014, a difendere il titolo degli US Open, ma verrà ricordata anche per una gaffe che sta diventando virale. La tennista era seduta nello studio del programma statunitense Today, con il collega Carlos Alcaraz, vincitore del singolare maschile e ora al primo posto nel ranking mondiale. I due erano stati invitati per parlare dei loro trofei e della loro sfida appena chiusa agli US Open, quando a un certo punto la campionessa si è rivolta a Carlos chiamandolo Jannik. L’errore ha scatenato le risate dei conduttori.

La reazione di Carlos Alcaraz

Alla tennista bielorussa è stato chiesto dei suoi video su TikTok e Sabalenka ha rivelato che i due campioni avrebbero dovuto realizzare una clip per i social media. È stato allora che la numero 1 al mondo ha erroneamente chiamato lo spagnolo con il nome del rivale Sinner, “Jannik”. Alcaraz, seduto accanto a lei, si è alzato dalla sedia e ha finto di andarsene, lasciando Sabalenka imbarazzata. Poi il numero uno, forse di buon umore ha detto: «Sono le 9 del mattino, quindi non preoccuparti. Va tutto bene». Sabalenka ha ammesso che questo è stato il suo peggiore errore, mentre lo spagnolo ci ha scherzato su: «Non ho sentito nulla, quindi non preoccuparti».

