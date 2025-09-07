Europei di basket, l’Italia si ferma agli ottavi: azzurri battuti 77-84 dalla Slovenia. E il ct lascia la Nazionale: «È stata la mia ultima partita»

Con questa vittoria (84-77), la Slovenia accede ai quarti di finale, dove sfiderà la Germania campione del mondo in carica

L’avventura dell’Italia agli Europei di basket 2025 si chiude agli ottavi di finale. Gli Azzurri sono stati sconfitti per 84-77 da una Slovenia trascinata da un immenso Luka Doncic, autore di una prestazione da superstar Nba: 42 punti, 10 rimbalzi e leadership assoluta nei momenti chiave. Una partita ad altissima intensità, che ha visto l’Italia inseguire anche a -19 nel secondo quarto, ma capace di rientrare con orgoglio fino al -3 nel finale. È lì, però, che è mancata la zampata decisiva: qualche errore, un paio di forzature e il talento di Doncic hanno spento le speranze azzurre.

Il ct Pozzecco lascia la panchina azzurra

Dopo la sconfitta di oggi, Gianmarco Pozzecco ha deciso di lasciare la panchina della Nazionale. «Questa è stata la mia ultima partita da coach della Nazionale, per mia decisione. Voglio ringraziare Petrucci che mi ha dato quest’onore, è stato il momento migliore della mia vita», ha detto il tecnico. «Oggi sono molto triste perché vedo i ragazzi soffrire, non perché ho perso».

Gli sloveni affronteranno ai quarti la Germania

Con questa vittoria, la Slovenia accede ai quarti di finale, dove sfiderà la Germania campione del mondo in carica. Sarà una sfida ad altissimo livello tra le due selezioni più spettacolari della parte alta del tabellone. Nel frattempo, proprio in quella stessa metà di tabellone, è arrivata una clamorosa eliminazione: la Francia, tra le favorite del torneo, è stata sconfitta dalla Georgia, protagonista di una delle sorprese più grandi di questo Europeo.

Foto copertina: ANSA / TOMS KALNINS