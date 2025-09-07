Us Open, Alcaraz trionfa su Sinner e torna numero uno del mondo 

Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'azzurro, imponendosi con il punteggio di 2-6, 6-3, 1-6, 4-6

Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli US Open 2025. Il fuoriclasse spagnolo ha dominato Jannik Sinner in una finale emozionante, con il punteggio di 2-6 6-3 1-6 4-6 davanti a un pubblico infiammato sull’Arthur Ashe Stadium e al presidente Usa, Donald Trump. Un trionfo che vale doppio: 5 milioni di dollari in palio e il ritorno in vetta al ranking Atp, scalzando proprio l’italiano. La sfida era senza appello: chi vinceva saliva al numero 1 del mondo, e Alcaraz ha risposto presente, dominando la partita con la sua classica combinazione di potenza, velocità e colpi spettacolari.

Sinner: «Oggi ho fatto del mio meglio, di più non potevo»

«Comincio con le congratulazioni a Carlos e al suo team, oggi ha giocato meglio di me. Goditi questo momento». Sinner ha iniziato rendendo omaggio al suo avversario. «Ho fatto del mio meglio, di più non potevo», ha aggiunto l’azzurro sul palco della premiazione a New York. Quindi ha ringraziato il proprio team: «Noi sappiamo quanta dedizione serve per calcare palcoscenici così importanti». Dopo aver ricordato anche tutti quelli che contribuiscono alla riuscita del torneo, dai giudici ai raccattapalle, ha aggiunto: «Questo è un posto speciale, è bello vedere le tribune piene non solo per le finali, ma fin dall’inizio. Ci vediamo l’anno prossimo».

La rivalità

Sinner e Alcaraz hanno dato vita alla terza finale Slam dell’anno: dopo il trionfo dello spagnolo al Roland Garros e la rivincita di Sinner a Wimbledon, il cemento americano ha premiato ancora Carlitos, che aggiunge un altro trofeo major alla sua bacheca e si riprende il trono mondiale. Non è stato un duello nuovo: i due si erano già affrontati anche agli Internazionali d’Italia, vinti da Alcaraz, e al Masters 1000 di Cincinnati, dove Sinner si era ritirato nel primo set. Ma questa finale ha consacrato ancora una volta lo spagnolo come uno dei tennisti più completi e letali del circuito.