US Open, Sinner supera Musetti in tre set e va in semifinale: affronterà Aliassime – Il video

26 vittorie consecutive sul cemento per l'italiano

Jannik Sinner vince il derby con Lorenzo Musetti e approda alle semifinali dell’Us Open. L’altoatesino numero 1 del ranking mondiale ha superato il connazionale in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime per accedere alla finalissima. Il numero uno al mondo, detentore anche del trofeo dell’Australian Open, ha esteso la sua striscia vincente sul cemento a 26 partite. La potenza di Sinner fin dall’inizio lo ha aiutato a portarsi in vantaggio per 5-0, e sebbene l’applauso più forte della serata sia arrivato quando Musetti ha portato a casa un game, quella è stata l’unica gioia che ha avuto nel primo set.

Musetti ha brevemente minacciato il break all’inizio del secondo gol, ma Sinner ha respinto la sua sfida raddoppiando il vantaggio, prima di superare agevolmente il set successivo e chiuderlo con un netto controllo. L’avversario ha anche avuto una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner) ma alla fine ha dovuto cedere il passo al numero 1 del mondo che ha gli strappato il servizio al nono game. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell’altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi.