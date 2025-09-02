Il rapper Drake scommette su Sinner agli Us Open, piazzati 300 mila dollari dopo le giocate andate in fumo. La reazione dei fan dell’azzurro

In un posto sul profilo del rapper si vede la giocata da circa 250mila euro. Il rapper starebbe cercando di ribaltare la teoria della «Drake curse»

Il rapper canadese Drake ha svelato di aver fatto una giocata clamorosa agli US Open 2025. Durante il suo concerto a Milano, il cantante ha condiviso sui social la sua scommessa da 300 mila dollari sulla vittoria di Jannik Sinner nella finale del torneo di Flushing Meadows, che si giocherà domani, mercoledì 3 settembre. In caso di trionfo, Drake incasserebbe quindi circa 507 mila dollari, visto che la vittoria del numero 1 al mondo è quotata a 1,60 circa. Probabilmente, il rapper spera di spezzare la famosa «Drake curse», la maledizione sportiva che sembra colpire chiunque l’artista sostenga con denaro e entusiasmo. Il gesto ha subito scatenato reazioni tra i fan del tennista e quelli del cantante, tra incitamenti e timori di una nuova sconfitta, considerando la serie di flop dell’artista nelle scommesse su Nba, Formula 1 e boxe negli ultimi mesi.

La fiducia in Sinner e la preoccupazione dei fan

Negli US Open 2024, Drake aveva già puntato sul tennis, ma la sua giocata su Taylor Fritz contro Sinner si era conclusa – guarda a caso – con una sconfitta. Fritz era stato eliminato in tre set. Ora, convinto dal talento e dai recenti successi del tennista altoatesino, Drake ha deciso di scommettere ancora, questa volta con una cifra più alta e puntando direttamente sulla vittoria di Sinner in finale. Un gesto che non è piaciuto molto ai fan del tennista azzurro, che tra i commenti sui canali sociale del rapper gli hanno ricordato chiaro e tondo quanto lui «porti sfiga», quantomeno visti i precedenti.

Il fenomeno delle scommesse nel tennis

Le scommesse sul tennis stanno diventando un fenomeno sempre più diffuso a livello globale, con cifre esorbitanti in palio e crescente interesse da parte di celebrità e appassionati. Tuttavia, questo mercato nasconde zone d’ombra: dall’influenza di “disturbatori pagati” a veri e propri manipolatori che cercano di trarre profitto dai risultati delle partite. Il post di Drake ha subito generato una valanga di commenti. Tra messaggi di speranza per Sinner e timori legati alla “maledizione”, i fan italiani e internazionali hanno seguito la vicenda con attenzione, ricordando come il rapper sia noto per puntare su eventi sportivi senza risparmiare cifre importanti.