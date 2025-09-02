US Open, Sinner travolge Bublik. Ai quarti il derby con Musetti. L’elogio dello sconfitto: «Sei “The Goat”»

Il numero uno del mondo ha vinto in un'ora e 21 minuti. Ora sfida azzurra con il toscano, numero 10 al mondo

Una vittoria netta e indiscutibile e un derby italiano in arrivo. Jannik Sinner supera senza problemi con un secco 6-1 6-1 6-1 il kazako Alexander Bublik e arriva ai quarti di finale degli Us Open. Dove troverà Lorenzo Musetti. Il numero uno del mondo ha vinto in un’ora e 21 minuti. Bublick era l’unico ad averlo battuto oltre a Carlos Alcaraz nel 2025. Sugli spalti a seguire l’incontro anche Anna Wintour e gli attori Rami Malek e Alec Baldwin. Ora sarà sfida azzurra con il toscano, numero 10 al mondo, vincitore al primo quarto di finale giocato con lo spagnolo Jaume Munar.

La vittoria di Sinner

Sull’Arthur Ashe Court Sinner ha affrontato Bublick, che lo aveva eliminato al secondo turno nel torneo di Halle (erba) a giugno. L’altoatesino ha strappato da subito tre break all’avversario, che non aveva ancora perso il servizio durante il torneo. Sinner ha ottenuto la sua 25esima vittoria consecutiva in tornei Major disputati su cemento. Non viene sconfitto su questa superficie in uno Slam dagli US Open del 2023. Per mantenere il posto da numero 1 Sinner deve fare meglio di Alcazar. Prima del 2025, l’Italia non aveva mai mandato due rappresentanti tra i primi otto giocatori in ogni Grande Slam della stagione. Lorenzo Sonego ha accompagnato Sinner nei quarti di finale agli Australian Open, seguito da Lorenzo Musetti al Roland Garros e da Flavio Cobolli a Wimbledon.

La partita

«Sono molto contento. Grazie a tutti», ha detto a caldo Sinner al termine dell’incontro con Bublik. «Ci conosciamo bene; si è congratulato e mi ha augurato tutto il meglio», ha raccontato in merito al breve scambio di parole con il kazako all’uscita del campo. I microfoni hanno catturato Bublik dire «Io non sono male, ma tu sei ‘the goat’», il migliore di tutti i tempi (greatest of all times). Un complimento che ha fatto aprire in un grande sorriso Sinner. Sul prossimo incontro con Musetti Sinner ha detto che «il tennis italiano è in grande forma e Lorenzo è uno dei migliori. Da un punto di vista italiano è bello sapere che ci sarà un italiano in semifinale».

Il derby

Ad augurarsi lo scontro con Sinner era stato anche lo stesso Musetti, uscito vincente dall’incontro con lo spagnolo Jaume Munar. «Mi piacerebbe giocare di più contro Jannik, perché a livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno al mondo», ha detto il tennista toscano prima della discesa in campo di Sinner. Musetti ha definito l’altoatesino«il giocatore migliore al mondo: un campione». Ma – ha osservato – la pressione sarà soprattutto su di lui e di questo il carrarino potrebbe trarre vantaggio nei quarti dello slam statunitense.