Us Open, Lorenzo Musetti batte Munar in tre set e vola ai quarti. Derby contro Sinner? «Speriamo»

Nella notte italiana, attesa la sfida tra il numero 1 al mondo e Bublik (che lo ha già battuto in passato)

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, ultimo slam della stagione. Negli ottavi il tennista toscano, ha battuto in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-0 ,6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Il possibile derby azzurro ai quarti

Nei quarti di finale Musetti sfiderà il vincente del match che nella notte italiana vedrà opposti il n.1 Jannik Sinner e Aleksander Bublik, con all’orizzonte un possibile derby italiano. Speriamo in un derby con Jannik, non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario, forza Italia”: Lorenzo Musetti saluta così il pubblico di Flushing Meadow subito dopo essersi qualificato, per la prima volta, per i quarti di finale degli Us Open.

Musetti domina contro Munar

Musetti conferma il suo stato di grazia a Flushing Meadows e domina, in lungo e largo il match con lo spagnolo Jaume Munar battuto in tre set con un perentorio 6-3 6-0 6- Lo spagnolo, fin qui una delle sorprese negli ottavi di finale dello US Open., cede sotto i colpi del toscano. Promessa (mancata) del tennis spagnolo sin dal debutto in Top 100 del 2018, con tanto di qualificazione alle NextGen ATP Finals, il maiorchino classe 1997 (oggi n.44 al mondo) stasera nulla ha potuto contro il carrarino.

Nel primo set Musetti fa un po’ quel che vuole, ma soprattutto Munar sbaglia tanto, con evidenti difficoltà a stare nello scambio. E alla fine le differenze sono evidenti, con l’azzurro che trova il doppio break e si aggiudica il primo set 6-3 con un super scambio. Il secondo set è un monologo del toscano che in 26 minuti chiude la pratica con un perentorio 6-0. In discesa anche il terzo set con Munar sempre più in difficoltà e Musetti capace invece di non sbagliare quasi niente.

«Sapevo che oggi sarebbe stata dura, non riesco a parlare, sono emozionato – le parole a caldo del toscano – L’ultimo mese è stato terribile, ero triste per il mio tennis, il mio gioco. Ma il tennis è così. devi essere presente. Sono fiero di quello che ho fatto nelle ultime settimane. Grazie al mio team che mi ha appoggiato sempre. oggi ho giocato una partita molto solida, non sbagliavo mai. Grazie a tutti gli italiani è sempre bello avere un tifo fuori casa speriamo di un derby con Jannik non vedo l’ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario».

in aggiornamento