Us Open, Sinner aveva problemi con le scarpe? Dopo il cambio la rimonta del campione – Il video

Durante la prima fase della sfida contro il canadese Denis Shapovalov ha avuto qualche fastidio con le calzature. La richiesta all'arbitro e il ribaltamento della situazione

In tanti si sono stupiti del primo set perso da Jannik Sinner agli Us Open 2025 contro il canadese Denis Shapovalov. Nel terzo turno dello slam americano l’azzurro ha un po’ faticando, rimontando però e riuscendo a raggiungere gli ottavi di finale. Ma se il campione altoatesino ha parlato di partita difficile in tanti hanno puntato il dito contro le sue scarpe. Anche perché, dopo che le ha cambiate, le cose sono andate decisamente meglio.

Prima ho detto che ha fatto un buco nel cemento… errore mio: ha solo rotto i lacci delle scarpe! 💪🦊🇮🇹 #Sinner #USOpen pic.twitter.com/h6DuuuiJ02 — Nahil58 ⚽🦅🎾🦊 (@Mr_Nahil58) August 30, 2025

La richiesta all’arbitro e il cambio

Durante il terzo game del terzo set, Sinner ha fatto un cenno all’arbitro, chiedendo scusa a pubblico e avversario, e si è avvicinato alla sua panchina, cambiando calzature. Secondo quanto ricostruito da Adnkronos l’azzurro aveva rotto i lacci delle scarpe e si era già lamentato nel corso del primo set un problema di aderenza, scivolando in occasione della palla break con cui Shapovalov era andato avanti. Dopo il cambio Sinner ha rimontato senza problemi.