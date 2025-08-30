Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
SPORTJannik SinnerNew YorkTennisUS OpenUSAVideo

Us Open, Sinner aveva problemi con le scarpe? Dopo il cambio la rimonta del campione – Il video

30 Agosto 2025 - 23:55 Ugo Milano
embed
sinner scarpe
sinner scarpe
Durante la prima fase della sfida contro il canadese Denis Shapovalov ha avuto qualche fastidio con le calzature. La richiesta all'arbitro e il ribaltamento della situazione

In tanti si sono stupiti del primo set perso da Jannik Sinner agli Us Open 2025 contro il canadese Denis Shapovalov. Nel terzo turno dello slam americano l’azzurro ha un po’ faticando, rimontando però e riuscendo a raggiungere gli ottavi di finale. Ma se il campione altoatesino ha parlato di partita difficile in tanti hanno puntato il dito contro le sue scarpe. Anche perché, dopo che le ha cambiate, le cose sono andate decisamente meglio.

La richiesta all’arbitro e il cambio

Durante il terzo game del terzo set, Sinner ha fatto un cenno all’arbitro, chiedendo scusa a pubblico e avversario, e si è avvicinato alla sua panchina, cambiando calzature. Secondo quanto ricostruito da Adnkronos l’azzurro aveva rotto i lacci delle scarpe e si era già lamentato nel corso del primo set un problema di aderenza, scivolando in occasione della palla break con cui Shapovalov era andato avanti. Dopo il cambio Sinner ha rimontato senza problemi.

Articoli di SPORT più letti
1.

Thomas Ceccon e la secchiata su Pilato dopo l’arresto, il commento velenoso alla foto: «Pure quella ha rubato!»

2.

Benedetta Pilato, la rabbia dopo l’arresto per furto a Singapore: «Mi hanno coinvolta. Rivaluterò il valore delle persone che ho intorno»

3.

Sci nel deserto, hotel e campi da golf, la neve artificiale grazie a Webuild. Ma costi e tempi erano sbagliati e i Giochi invernali in Arabia sono a rischio

4.

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto all’aeroporto di Singapore. Per il rilascio è intervenuta la Farnesina

5.

Lorenzo Bonicelli via dalla terapia intensiva, la svolta per l’azzurro dopo la caduta agli anelli. La nuova fase: dove l’hanno trasferito

leggi anche
massimo-moratti-estubato
SPORT

Massimo Moratti respira autonomamente: la chiamata alla moglie Milly e ai figli dal letto di ospedale

Di Ugo Milano
us open
SPORT

Us Open, dal cappellino “rubato” a un bambino alla proposta di matrimonio in mondovisione. Quando il tennis si fa pop – Il video

Di Stefania Carboni
benedetta pilato anita bottazzo nuoto
SPORT

Tarantino e Pilato fermate a Singapore per furto: «Le manette? Tutte balle». Spogliata e perquisita anche Bottazzo. Cosa rischiano le nuotatrici

Di Ugo Milano