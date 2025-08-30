Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Massimo Moratti respira autonomamente: la chiamata alla moglie Milly e ai figli dal letto di ospedale

30 Agosto 2025 - 19:14 Ugo Milano
L'ex presidente dell'Inter, ricoverato nei giorni scorsi per una polmonite, è stato estubato

Migliorano le condizioni di salute di Massimo Moratti, ricoverato lo scorso 27 agosto nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) per una polmonite. L’ex presidente dell’Inter è stato estubato e ora respira autonomamente. Un segnale evidente del fatto che la polmonite sta migliorando. I medici, che restano cauti, hanno deciso di estubare Moratti, pur continuando a tenerlo sotto stretta osservazione, dal momento che il quadro clinico resta delicato.

La telefonata alla moglie e ai figli

Dopo la rimozione del supporto respiratorio meccanico, l’ex presidente dell’Inter ha parlato per alcuni minuti con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy. Lo scorso maggio, Massimo Moratti ha compiuto 80 anni.

La Saras e l’Inter

Moratti è stato presidente del club nerazzurro in due diversi periodi: dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013. Durante la sua gestione, l’Inter ha vinto sedici trofei, tra cui cinque scudetti e una Champions League. Oltre che per la sua vicinanza al mondo del calcio, Moratti ha lavorato a lungo per la Saras, società petrolifera fondata dal padre Angelo e di cui è diventato presidente nel 2018.

Foto copertina: ANSA/Matteo Corner

