Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva, l’ex presidente dell’Inter in ospedale per una polmonite: «È stato intubato»

I medici dell'Humanitas di Rozzano considerano la situazione dell'imprenditore «seria», ma le sue condizioni non sarebbero critiche

È ricoverato in Terapia intensiva Massimo Moratti, portato d’urgenza all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex presidente dell’Inter è stato intubato, perché faticava a respirare autonomamente. Secondo i medici dell’ospedale alle porte di Milano, Moratti non sarebbe in condizioni critiche. Ma resta la cautela dei medici che lo assistono, che considerano la sua situazione molto serie, soprattutto alla luce dell’incubazione.

La festa di compleanno con i “suoi” giocatori

Lo scorso maggio, Moratti ha spento 80 candeline. Alla festa a sorpresa organizzata dai figli per celebrare il presidente del triplate interista c’erano quasi tutti i suoi ex giocatori. A Imbersago era arrivato anche il brasiliano Ronaldo, oltre a Pirlo, Recoba e Vieri e poi i giocatori del triplete del 2010.

Massimo Moratti e l’Inter

Moratti aveva rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, storico presidente nerazzurro morto di recente. Suo padre Angelo aveva guidato la società negli anni Sessanta, l’epoca della Grande Inter di Helenio Herrera. Nel 2010 Massimo Moratti riuscì dove tutti gli altri club italiani avevano fallito: la sua Inter guidata da José Mourinho vinse nella stessa stagione Scudetto, Coppa Italia e Champions league.