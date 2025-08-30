Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
SPORTBambiniMatrimoniNew YorkTennisUS OpenUSAVideo

Us Open, dal cappellino “rubato” a un bambino alla proposta di matrimonio in mondovisione. Quando il tennis si fa pop – Il video

30 Agosto 2025 - 18:00 Stefania Carboni
embed
us open
us open
Kamil Majchrzak ha aiutato un piccolo fan a riavere il cappellino regalato a fine match. Mentre Sabalenka e Fernandez si sono dovute fermare per pochi secondi per un motivo molto romantico

Non solo sfide all’ultimo set. Dal Flushing Meadows Park di New York, teatro degli Us Open, ci sono due storie che stanno facendo il giro del mondo. La prima riguarda un bambino, a cui hanno rubato un berretto speciale. Quello di Kamil Majchrzak, ricevuto dopo la sfida del campione polacco contro il n.9 del mondo, Karen Khachanov. Majchrzak però non si da per vinto. E sui social lancia un appello: «Non mi ero reso conto che il mio berretto non aveva raggiunto il ragazzo. Potete aiutarmi a trovarlo?». Nel giro di poche ore Majchrzak è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo, facendogli recapitare un nuovo dono. «Sono impressionato dalla potenza di internet. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato», ha poi spiegato.

La storia Instagram del campione Kamil Majchrzak

Proposta di matrimonio agli Us Open

L’altro caso invece riguarda quello che è successo nella sfida notturna fra Aryna Sabalenka e Leylah Fernandez, match fermato per trenta secondi per una proposta di matrimonio avvenuta in mondovisione. Pochi secondi e un sì convinto di lei hanno fatto partire gli applausi delle campionesse in gara e del pubblico al Louis Armstrong Stadium.

Articoli di SPORT più letti
1.

Thomas Ceccon e la secchiata su Pilato dopo l’arresto, il commento velenoso alla foto: «Pure quella ha rubato!»

2.

Benedetta Pilato, la rabbia dopo l’arresto per furto a Singapore: «Mi hanno coinvolta. Rivaluterò il valore delle persone che ho intorno»

3.

Sci nel deserto, hotel e campi da golf, la neve artificiale grazie a Webuild. Ma costi e tempi erano sbagliati e i Giochi invernali in Arabia sono a rischio

4.

Le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino fermate per furto all’aeroporto di Singapore. Per il rilascio è intervenuta la Farnesina

5.

Lorenzo Bonicelli via dalla terapia intensiva, la svolta per l’azzurro dopo la caduta agli anelli. La nuova fase: dove l’hanno trasferito

leggi anche
musetti cobolli
SPORT

Us Open, oggi il derby Musetti-Cobolli. E più tardi Jannik Sinner sfida il canadese Shapovalov

Di Stefania Carboni
leandro riedi minacce morte us open scommesse
SPORT

Il tifoso sospetto urla dagli spalti dell’Us Open, Leandro Riedi lo fa cacciare: «Se perdo mi scrive augurando la morte a mia madre» – Il video

Di Ugo Milano
romano floriani mussolini cremonese serie a
SPORT

Romano Floriani Mussolini, sulla maglia la scelta del nome contro le polemiche. Esordio «da sogno» in Serie A: così fa vincere la sua Cremonese – La foto

Di Alba Romano