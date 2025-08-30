Us Open, dal cappellino “rubato” a un bambino alla proposta di matrimonio in mondovisione. Quando il tennis si fa pop – Il video

Kamil Majchrzak ha aiutato un piccolo fan a riavere il cappellino regalato a fine match. Mentre Sabalenka e Fernandez si sono dovute fermare per pochi secondi per un motivo molto romantico

Non solo sfide all’ultimo set. Dal Flushing Meadows Park di New York, teatro degli Us Open, ci sono due storie che stanno facendo il giro del mondo. La prima riguarda un bambino, a cui hanno rubato un berretto speciale. Quello di Kamil Majchrzak, ricevuto dopo la sfida del campione polacco contro il n.9 del mondo, Karen Khachanov. Majchrzak però non si da per vinto. E sui social lancia un appello: «Non mi ero reso conto che il mio berretto non aveva raggiunto il ragazzo. Potete aiutarmi a trovarlo?». Nel giro di poche ore Majchrzak è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia del bimbo, facendogli recapitare un nuovo dono. «Sono impressionato dalla potenza di internet. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato», ha poi spiegato.

La storia Instagram del campione Kamil Majchrzak

Proposta di matrimonio agli Us Open

L’altro caso invece riguarda quello che è successo nella sfida notturna fra Aryna Sabalenka e Leylah Fernandez, match fermato per trenta secondi per una proposta di matrimonio avvenuta in mondovisione. Pochi secondi e un sì convinto di lei hanno fatto partire gli applausi delle campionesse in gara e del pubblico al Louis Armstrong Stadium.