Romano Floriani Mussolini, sulla maglia la scelta del nome contro le polemiche. Esordio «da sogno» in Serie A: così fa vincere la sua Cremonese – La foto

29 Agosto 2025 - 21:54 Alba Romano
Il figlio dell'ex senatrice Alessandra Mussolini ha di fatto deciso il match vinto dai lombardi per 3-2 contro il Sassuolo. «Un sogno», il commento del classe 2003, bisnipote del Duce

Assist per un gol annullato, assist apparecchiato per un gol mangiato, rigore della vittoria procurato. Nel 3-2 con cui la Cremonese ha battuto il Sassuolo confermandosi a punteggio pieno dopo due partite di Serie A c’è lo zampino grosso come una casa di Romano Floriani Mussolini. Entrato al posto di Alessio Zerbin a solo sette minuti dalla fine, per il bisnipote di Benito Mussolini e figlio dell’ex senatrice Alessandra era difficile immaginarsi un esordio migliore.

Dieci minuti da protagonista

Entrato in campo con il suo nome di battesimo sulla schiena, come già aveva promesso per evitare il chiacchiericcio sul suo secondo cognome, il classe 2003 ha letteralmente spaccato una partita che i verdeneri emiliani avevano riacciuffato. È suo il passaggio per il 3-2 di Okereke, annullato per un lieve contatto giudicato falloso dall’arbitro proprio tra Mussolini e un difensore. È sempre suo il guizzo che gli permette di anticipare Fadera al 93esimo e strappare il tiro dal dischetto che permette alla squadra di Davide Nicola di guadagnare altri 3 punti, dopo quelli conquistati a San Siro contro il Milan.

Romano Floriani Mussolini ha deciso di portare solo il suo nome di battesimo sulla schiena per evitare polemiche

Il commento di Floriani Mussolini: «Un esordio che sognavo da sempre»

«Sono successe tante cose in troppo poco tempo e questa serata non la dimenticherò mai», ha detto Floriani Mussolini ai microfoni di DAZN al termine della partita. «L’esordio in A lo sognavo da sempre. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi dietro la linea difensiva del Sassuolo: il mio obiettivo era cercare di determinare e sono contento di esserci riuscito». Sull’urlo di gioia strozzato per l’assist annullato ha ammesso: «Avevo il dubbio di aver commesso fallo e infatti purtroppo l’arbitro ha fischiato, ma sono contento che alla fine è andata come doveva andare».

