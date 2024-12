Romano Floriani Mussolini segna e lo stadio scandisce il suo nome: il gol tra le polemiche del pronipote del duce – Il video

Il 21enne è il figlio dell'ex eurodeputata Alessandra e di un ufficiale della Guardia di Finanza in pensione. Il calciatore gioca nella Juve Stabia, in prestito dalla Lazio

«Ha segnato Romano…» e lo stadio risponde con le mani al cielo «Mussolini». In gol contro il Cesena, nella partita di ieri 22 dicembre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia (Napoli), è infatti andato Romano Floriani Mussolini, terzino destro della Juve Stabia in prestito dalla Lazio. Il ragazzo ha 21 anni ed è il pronipote del dittatore fascista Benito Mussolini. È il figlio dell’ex eurodeputata Alessandra Mussolini e di un ufficiale della guardia di finanza in pensione. Il suo gol ha permesso alla squadra, che milita in serie B, di agganciare il quarto posto in classifica. Sulla maglia ha voluto tenere il cognome ingombrante, e abbreviare quello del padre con una «F.». Nulla di male fin qui, nessuna polemica fino a quando il suo gol non ha fatto esplodere di gioia i tifosi. Le immagini sono sfocate e lasciano qualche dubbio sull’esultanza degli ultras, ma sulle tribune è sembrato comparire qualche saluto romano mentre veniva scandito il suo cognome per celebrare il gol.