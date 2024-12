Premier League, il Southampton si affida a Juric per salvarsi dalla retrocessione: 18 mesi di contratto per l’ex allenatore della Roma

Il tecnico è chiamato a un'impresa: il club ha solo 5 punti in classifica dopo 16 partite

È passato poco più di un mese dall’esonero della Roma, ma Ivan Juric ha già trovato una nuova squadra da allenare. Direzione Inghilterra, Southampton per la precisione: il 49enne croato prenderà il posto di Russell Martin per cercare di salvare il club dalla retrocessione. Servirà un’impresa. Il Southampton, dopo 16 partite di Premier League, è ultima in classifica con appena 5 punti. Per Juric i Saints hanno previsto un contratto di 18 mesi. «Sono molto contento. Penso che sia una grande sfida, ma sono molto ottimista perché ho visto una squadra che può fare meglio. È importante essere connessi subito con i tifosi, voglio una squadra aggressiva e penso che ai tifosi piacerà. Dovremo fare molto più pressing e cambiare mentalità in fretta, perché questa è la mia idea di calcio», sono state le prime parole del croato.

La nota del Southampton

L’allenatore, che in passato è stato sulle panchine di Mantova, Crotone, Genoa, Verona e Torino, oltre che della Roma, è stato annunciato così dalla dirigenza del Southampton Football Club: «Siamo lieti di confermare Ivan Juric come nuovo allenatore della prima squadra maschile, previa approvazione del permesso di lavoro finale. Nonostante l’attuale posizione del club in Premier League, restiamo concentrati sulla lotta per la sopravvivenza in questa stagione e crediamo che questa nomina ci fornirà la grinta e la determinazione necessarie per migliorare i risultati in campo. Juric, ex giocatore della nazionale croata, arriva ai Saints con un contratto di 18 mesi e ha la reputazione di aiutare le sue squadre a dare il massimo».