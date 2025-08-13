«Comunque meglio di Vlahovic», spunta un video di Mussolini che gioca a calcio. La svirgolata e l’ironia di Gassman: «Na pippa»

Il Duce palleggia con dei ragazzini a Villa Torlonia ma non sembra molto dotato. Gli utenti dei social commentano spietati: «Joga Benito»

Giacca e cravatta, stivali fin sotto al ginocchio e l’immancabile cappello per coprirsi dal sole: è questa la divisa da gioco con cui Benito Mussolini compare mentre gioca a calcio nel 1930. È un video raro e ricolorato, che sta facendo il giro dei social media, a riprendere il Duce mentre tira due calci a un pallone nel cortile di Villa Torlonia, a Roma. E il motivo per cui queste immagini non siano così note è abbastanza comprensibile: Benito Mussolini non sembra essere particolarmente portato né come attaccante né come difensore.

I tiri (sbagliati) del Duce

Nei pochi secondi di video, che immortalano il Duce che sfida un giovanissimo portiere, di highlights ce ne sono ben pochi. Tra corsette scoordinate, orrendi colpi di punta e due tiri di collo pieno che, in una frazione di secondo, si trasformano in tremende svirgolate che neanche si avvicinano alla porta improvvisata.

Inutile dire che, nell’era dei social media, un video come questo ha scatenato l’ondata di commenti ironici. Tra chi, con un gioco di parole con il brasiliano, scrive «Joga Benito», chi lo elogia perché «vede la porta meglio di Dusan Vlahovic», e chi chiede sardonico: «Quando le partite iniziavano in orario?». Tra gli utenti spicca anche Alessandro Gassman, che commenta con due semplici parole: «Na pippa».