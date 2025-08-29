Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
SPORTScommesseTennisUS OpenUSAVideo

Il tifoso sospetto urla dagli spalti dell’Us Open, Leandro Riedi lo fa cacciare: «Se perdo mi scrive augurando la morte a mia madre» – Il video

29 Agosto 2025 - 23:50 Ugo Milano
embed
Il tennista svizzero, 435 al mondo, è riuscito in un'impresa storica battendo il numero 19 Cerundolo. Durante la partita, però, ha avuto un battibecco con uno spettatore molto interessato al risultato

Che le scommesse siano ormai parte integrante, se non fondamentale, dello sport è ormai dato per assodato. Nel circuito tennistico però, soprattutto quello di massimo livello, ci sono ancora personaggi che comprano un biglietto per il palazzetto e tifano sguaiatamente per l’atleta su cui hanno puntato le loro fortune. O, in certi casi, addirittura tentano di disturbarlo e indurlo all’errore. È già successo più volte che i tennisti e le tenniste in prima persona si lamentassero delle urla continue di questi pseduo-tifosi, e ovviamente neanche lo Us Open è riuscito a scamparsela.

Le urla dagli spalti: «Forza, un punto alla volta»

È successo durante la sorprendente vittoria di Leandro Riedi, numero 435 al mondo, contro il numero 19 Francisco Cerundolo. Durante il quarto set, quando gli atleti seduti sulle loro panchine stavano rifiatando, un individuo dalle tribune si è rivolto verso il giovane svizzero guardandogli: «Leando uno alla volta! Uno alla volta, Leandro!». Quelle che apparentemente erano urla di incitamento sono state interpretate in maniera molto diversa dal classe 2002.

La richiesta all’arbitro: «Caccialo, se perdo augurerà la morte a mia madre»

Tra un sorso e un altro dalla sua borraccia, Riedi ha guardato negli occhi il “tifoso” e gli ha parlato direttamente: «Stai zitto, amico». Poi si è rivolto all’arbitro, chiedendo di allontanarlo perché disturbava troppo: «Ora se perdo mi scriverà qualche messaggio. Non voglio più vederlo caccialo dagli spalti. Se perdo, mi scriverà: “Sei troppo scarso, spero che tua madre muoia“». Il presunto scommettitore a quel punto si è allontanato di sua spontanea volontà. «Si nota subito, l’ho vissuto abbastanza volte sulla mia pelle», ha spiegato Riedi al termine della partita, vinta in rimonta. «Ho visto che era già al primo turno e urlava il mio nome dopo il primo punto. Ho pensato: “Wow, questo sì che è uno che scommette”. Nel quarto set ho pensato: “No, questo tizio non può stare qui, non voglio vederlo”».

Articoli di SPORT più letti
1.

Sorteggio Champions, le avversarie di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus: le date verso la finale in Ungheria

2.

Sci nel deserto, hotel e campi da golf, la neve artificiale grazie a Webuild. Ma costi e tempi erano sbagliati e i Giochi invernali in Arabia sono a rischio

3.

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva, l’ex presidente dell’Inter in ospedale per una polmonite: «È stato intubato»

4.

Lorenzo Bonicelli via dalla terapia intensiva, la svolta per l’azzurro dopo la caduta agli anelli. La nuova fase: dove l’hanno trasferito

5.

La sfuriata durante il match, i gesti sconci e la racchetta distrutta. Cosa ha fatto Medvedev agli Us Open per beccarsi una multa da 42mila dollari – Il video

leggi anche
Sinner, Musetti e Cobolli
SPORT

Us Open, ondata azzurra verso il terzo turno: Sinner domina e passa, derby azzurro Musetti-Cobolli: «Giocare contro un amico non è facile»

Di Giammarco Pio Isoldi
daniil medvedev us open tennis multa video
SPORT

La sfuriata durante il match, i gesti sconci e la racchetta distrutta. Cosa ha fatto Medvedev agli Us Open per beccarsi una multa da 42mila dollari – Il video

Di Alba Romano
sinner us open
SPORT

Us Open, Sinner parte alla grande: battuto Kopriva (e un cerotto fastidioso al dito). Bene anche Musetti. Arnaldi fuori, in campo Sonego

Di Giammarco Pio Isoldi