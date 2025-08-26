Us Open, Musetti vince in 4 set e vola al secondo turno. In campo Sinner, Arnaldi e Sonego. Dove vederli in Tv e in streaming

Quatto gli italiani impegnati oggi 26 agosto sul cemento di Flushing Meadows per accedere al secondo turno. A passare il turno per primo il tennista di Carrara

Inizio in grande spolvero per gli italiani agli Us Open 2025. Lorenzo Musetti accede al secondo turno battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 3 set a 1 con i parziali di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Dopo le vittorie di ieri di Cobolli, Darderi e Bellucci, tutti i tennisti italiani coinvolti nella parte maschile del tabellone hanno guadagnato l’accesso al secondo turno, ad eccezione di Francesco Passaro uscito perdente dal derby italiano con Cobolli. In campo nel pomeriggio per il loro esordio agli Us Open anche Jannik Sinner, che se la vedrà con il Ceco Vit Kopriva, Lorenzo Sonego, alle prese con l’australiano Tristan Schoolkate e Matteo Arnaldi contro Francisco Cerundolo

Musetti: «Sogno di diventare il numero uno»

La partita di Lorenzo Musetti contro Giovanni Mpetshi Perricard era partita nel peggiore dei modi, con un primo set giocato alla pari e perso nettamente al tie-break sotto i colpi del potente servizio del francese. Nel secondo Set è però Musetti ad imporsi, conquistando il primo break del match sul 3-1 e chiudendo il set sul 6-3. Terzo set decisamente più equilibrato con il break dell’taliano che arriva solo al settimo game. Il set decisivo, il quarto, è quello in cui l’italiano prende possesso del campo, break al 7 game e poi partita in ghiaccio in 2 ore e 36 minuti. Nel prossimo turno affronterrà uno tra Quentin Halys e David Goffin. «Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono» ha detto Musetti alla fine del match. « Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. Raggiungere la top 10 era il mio grande sogno, ho lavorato e ho lottato per arrivarci. Il sogno ora magari è diventare il numero uno».

Sinner in campo contro Kopriva

Sinner mette subito in discesa la partita contro Kopriva: break al primo turno di servizio del ceco, che con due errori e due doppi falli regala all’azzurro il vantaggio. Sul 3-0 Sinner vince un altro break e indirizza il primo set, complice anche un enorme quantità di errori del suo avversario. Dopo un primo Set chiuso in tempi record, 31 minuti, il secondo si apre con lo stesso copione: servizio strappato all’avversario alla prima occasione.

Dove vedere lo Us Open

In Italia gli incontri saranno visibili in diretta tv sia in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), che sui canali di Sky Sport. Lo US Open sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.