Us Open, oggi in campo Sinner, Musetti e Cobolli. Chi sono gli avversari e dove vedere in chiaro le partite

28 Agosto 2025 - 18:03 Giammarco Pio Isoldi
In ballo l'accesso al terzo turno degli Us open 2025. Musetti il primo a giocare degli azzurri

Giornata ricca di tennis per l’Italia agli Us Open. Tre gli Azzurri che scenderanno in campo sul cemento di Flushing Meadows: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobboli. Ad aprire il programma è Lorenzo Musetti, già in campo a partire dalle 17 contro il belga David Goffin. Terzo incrocio in carriera tra il toscano e il belga: nei precedenti è avanti 2-1 Musetti che ha prevalso proprio agli Us Open del 2022 e al Roland Garros del 2021. L’ultimo incontro, a Shanghai 2024, se l’è però aggiudicato Goffin

Alle 19.30 in campo Sinner e Cobolli

Il momento più atteso, però, è quello di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo tornerà in campo attorno alle 19:30 italiane, sull’Arthur Ashe Stadium, per affrontare l’australiano Alexei Popyrin, n. 36 al mondo. Non sarà una sfida banale: l’unico precedente tra i due, sulla terra di Madrid nel 2021, si era chiuso con la vittoria di Popyrin in due set, uno dei pochi tennisti con cui l’altoatesino ha un record negativo. Quasi in contemporanea, sul campo 17, toccherà anche al terzo italiano nel tabellone di oggi: Flavio Cobolli, testa di serie numero 24, sfiderà il padrone di casa Jenson Brooksby, numero 92.

Dove vedere gli Us Open

In Italia gli incontri saranno visibili in diretta tv sia in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), che sui canali di Sky Sport. Lo US Open sarà inoltre disponibile in streaming su Sky GoNow Tv e SuperTenniX.

