La sfuriata durante il match, i gesti sconci e la racchetta distrutta. Cosa ha fatto Medvedev agli Us Open per beccarsi una multa da 42mila dollari – Il video

Il russo si era reso protagonista di diversi siparietti poco usuali durante la sconfitta contro il francese Bonzi. E ora pagherà caro

Le sceneggiate, le urla, le proteste plateali e i gesti «poco signorili» sono costati carissimo a Daniil Medvedev. Il tennista russo, protagonista durante il primo match degli Us Open di una sfuriata contro un fotografo, è stato raggiunto da una multa di 42.500 dollari, pari a poco più di 36mila euro e al 40% del suo premio di partecipazione allo Slam. La cifra tiene conto di 30mila dollari per condotta antisportiva e 12.500 per «abuso di racchetta» dato che, dopo la sconfitta al quinto set, il tennista ha deciso di trasformarla in un mucchio di ferri inutilizzabile.

La rabbia contro il fotografo

Lo sfogo più violento, nonché il primo, è avvenuto al termine del terzo set quando Bonzi stava servendo per il suo primo match point. Proprio in quell’istante uno dei fotografi a bordo campo ha deciso di avviarsi verso l’uscita, forse per paura di rimanere imbottigliato nel traffico o per scappare perso un’altra partita, e Bonzi ha sbagliato la prima di servizio. L’arbitro, che ha giudicato il movimento del fotografo «una distrazione», ha concesso a Bonzi di ribattere. A quel punto Medvedev ha perso il controllo e si è rivolto così al fotografo: «Sei un uomo? Sei un uomo? Perché stai tremando? Che c’è che non va, eh? Ragazzi, lui vuole andarsene. Viene pagato a partita, non a ore!».

La racchetta sfondata e i gesti sconci

Durante i due set successivi – il russo si è aggiudicato il terzo e il quarto perdendo poi all’ultimo e decisivo – è stato un continuo incitare il pubblico e protestare. Condito da gesti volgari che probabilmente mai si erano visti prima su un campo da tennis, figuriamoci in una partita inaugurale dello Us Open. Alla fine del match, dopo aver appurato la sconfitta, Medvedev ha metabolizzato velocemente la delusione sfasciando a terra una delle sue racchette e continuando ad accanirsi finché non ha perso le energie.