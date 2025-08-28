Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
SPORTDaniil MedvedevMulteTennisUS OpenUSAVideo

La sfuriata durante il match, i gesti sconci e la racchetta distrutta. Cosa ha fatto Medvedev agli Us Open per beccarsi una multa da 42mila dollari – Il video

28 Agosto 2025 - 15:27 Alba Romano
embed
Il russo si era reso protagonista di diversi siparietti poco usuali durante la sconfitta contro il francese Bonzi. E ora pagherà caro

Le sceneggiate, le urla, le proteste plateali e i gesti «poco signorili» sono costati carissimo a Daniil Medvedev. Il tennista russo, protagonista durante il primo match degli Us Open di una sfuriata contro un fotografo, è stato raggiunto da una multa di 42.500 dollari, pari a poco più di 36mila euro e al 40% del suo premio di partecipazione allo Slam. La cifra tiene conto di 30mila dollari per condotta antisportiva e 12.500 per «abuso di racchetta» dato che, dopo la sconfitta al quinto set, il tennista ha deciso di trasformarla in un mucchio di ferri inutilizzabile.

La rabbia contro il fotografo

Lo sfogo più violento, nonché il primo, è avvenuto al termine del terzo set quando Bonzi stava servendo per il suo primo match point. Proprio in quell’istante uno dei fotografi a bordo campo ha deciso di avviarsi verso l’uscita, forse per paura di rimanere imbottigliato nel traffico o per scappare perso un’altra partita, e Bonzi ha sbagliato la prima di servizio. L’arbitro, che ha giudicato il movimento del fotografo «una distrazione», ha concesso a Bonzi di ribattere. A quel punto Medvedev ha perso il controllo e si è rivolto così al fotografo: «Sei un uomo? Sei un uomo? Perché stai tremando? Che c’è che non va, eh? Ragazzi, lui vuole andarsene. Viene pagato a partita, non a ore!».

La racchetta sfondata e i gesti sconci

Durante i due set successivi – il russo si è aggiudicato il terzo e il quarto perdendo poi all’ultimo e decisivo – è stato un continuo incitare il pubblico e protestare. Condito da gesti volgari che probabilmente mai si erano visti prima su un campo da tennis, figuriamoci in una partita inaugurale dello Us Open. Alla fine del match, dopo aver appurato la sconfitta, Medvedev ha metabolizzato velocemente la delusione sfasciando a terra una delle sue racchette e continuando ad accanirsi finché non ha perso le energie.

Articoli di SPORT più letti
1.

Lorenzo Bonicelli, la reazione alla dedica di Sofia Raffaeli: «Gli hanno fatto vedere il video: ha pianto». Parla il padre: come sta l’azzurro

2.

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva, l’ex presidente dell’Inter in ospedale per una polmonite: «È stato intubato»

3.

Sci nel deserto, hotel e campi da golf, la neve artificiale grazie a Webuild. Ma costi e tempi erano sbagliati e i Giochi invernali in Arabia sono a rischio

4.

Lorenzo Bonicelli via dalla terapia intensiva, la svolta per l’azzurro dopo la caduta agli anelli. La nuova fase: dove l’hanno trasferito

5.

Morte di Davide Astori, la Cassazione e la condanna del dottor Galanti: il decesso «evitabile», i segnali ignorati e gli errori

leggi anche
sinner us open
SPORT

Us Open, Sinner parte alla grande: battuto Kopriva (e un cerotto fastidioso al dito). Bene anche Musetti. Arnaldi fuori, in campo Sonego

Di Giammarco Pio Isoldi
sinner alcaraz numero 1 ranking atp scenari possibili us open
SPORT

Us Open 2025, la sfida tra Sinner e Alcaraz per il numero 1 (che Jannik ora sta perdendo): tutti i possibili scenari del ranking Atp

Di Giammarco Pio Isoldi
Jannik Sinner
SPORT

Jannik Sinner, la verità privata sullo stress e la reazione alle sconfitte: «Pensavo di essere forte, ma non lo ero». Il trucco per rilassarsi

Di Giulia Norvegno
fognini ritiro
CULTURA & SPETTACOLO

Fabio Fognini torna in campo, questa volta nel cast di Ballando con le stelle. Così comincia la nuova vita dell’ex tennista – Il video

Di Cecilia Dardana