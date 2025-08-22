Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
Fabio Fognini torna in campo, questa volta nel cast di Ballando con le stelle. Così comincia la nuova vita dell’ex tennista – Il video

22 Agosto 2025 - 13:39 Cecilia Dardana
Fognini ha voluto svelare la sua partecipazione nel luogo che più lo rappresenta: il campo da tennis. «Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto», ha detto in un video sui social

Dal campo da tennis alla pista da ballo. Fabio Fognini, uno dei volti più noti del tennis italiano degli ultimi vent’anni, entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato, come ormai da tradizione, con un video pubblicato sul profilo Instagram del programma. E Fognini ha voluto svelare la sua partecipazione nel luogo che più lo rappresenta: il campo da tennis. «Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita – ha detto l’ex numero 9 del ranking mondiale –. Però quest’anno ho deciso di scendere in pista: sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi, ci vediamo presto».

Un cast tra sport, musica e spettacolo

Con il nome di Fognini, il parterre di concorrenti si fa ancora più variegato. Ad affiancarlo ci saranno personaggi provenienti da mondi diversi: dalla comicità di Maurizio Ferrini, che porterà sul palco la sua celebre “signora Coriandoli”, alla musica di Rosa Chemical e Marcella Bella, fino alle presenze televisive di Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu. Nel cast anche due icone del cinema e della moda come Martina Colombari e Nancy Brilli.

