Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli nello stesso show, l’indiscrezione sul ritorno a sorpresa in Rai: «Cosa farà a Ballando con le stelle»

Dopo la comparsa come Ballerina per una notte dell'anno scorso, secondo Dagospia Barbara D'Urso è pronta ad allacciare le scarpe da ballo nell'attesa di un programma tutto suo

Barbara D’Urso è pronta a tornare in televisione. E lo farà dalla porta principale: Rai 1. Dopo mesi di voci, contatti riservati e indiscrezioni, secondo Dagospia è ormai certo che la storica conduttrice ex Mediaset entrerà nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle come concorrente. Ma, nonostante le indiscrezioni sui possibili veti politici contro il suo sbarco in Rai della ex Mediaset, la sua partecipazione al talent show condotto da Milly Carlucci sarà solo una parentesi in attesa del vero ritorno sul piccolo schermo con un programma tutto suo, già in fase di preparazione.

Il ritorno a piccoli passi

Le prime indiscrezioni sono iniziate a circolare all’inizio dell’estate, quando si è parlato dei frequenti incontri tra D’Urso e Milly Carlucci. Il feeling tra le due era già emerso lo scorso anno, quando Barbara D’Urso aveva partecipato come ballerina per una notte, regalando un’ottima performance e ottimi ascolti. Stavolta, però, il suo ruolo sarà stabile: sarà in gara come concorrente vera e propria nella nuova edizione del programma, al via a settembre 2025. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’ingresso di Barbara D’Urso nel sabato sera di Rai 1 è pensato per combattere sul piano dello share con la regina del prime time: Maria De Filippi. Nel programma di Milly Carlucci, D’Urso troverà Selvaggia Lucarelli, con cui i rapporti sono sempre stati gelidi. Un dettaglio che a questo punto in Rai sperano possa dare una spinta importante allo share.

In attesa del nuovo programma

Ma i passi di danza di Barbara D’Urso sulla pista di Ballando dovrebbero essere solo il riscaldamento per il ritorno alla conduzione. In un’intervista al Corriere della Sera, Barbara D’Urso aveva confermato personalmente il suo ritorno in Rai, smentendo le voci su una nuova edizione di “Carramba” e anticipando invece l’arrivo di un progetto originale di “emotainment”: «Un programma bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera», aveva spiegato, facendo notare come il venerdì si sarebbe liberato con il trasferimento del programma di Antonella Clerici al sabato. La data di inizio del programma dovrebbe essere nel gennaio del 2026.