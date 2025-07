Anno nero per Barbara D’Urso: via da Mediaset, la Rai è lontana. Braccio di ferro con Beppe Sala su un immobile, gli affari tutti in rosso

Perdono soldi sia la società immobiliare milanese che quella agricola nel Lazio della conduttrice restata senza tv. Presa una maxi multa dal comune di Milano finita davanti al Tar della Lombardia

Non è un momento fortunatissimo per Maria Carmela D’Urso, la conduttrice tv che il pubblico conosce meglio con il nome d’arte di Barbara D’Urso. Sparita dai teleschermi Mediaset ormai da tempo, con poche possibilità di riapparire su quelli Rai come qualche tempo fa sembrava imminente, la D’Urso non brilla nemmeno con le sue attività private. Hanno chiuso infatti in perdita (anche se non drammatica) sia la sua immobiliare, che porta in sigla il suo nome (la B.B.D. immobiliare srl), che la sua azienda agricola, la Bge società agricola srl che gestisce la tenuta familiare nella frazione di Pescia romana a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. L’immobiliare ha perso 43.805 euro nell’ultimo anno e la società agricola ha chiuso con un rosso un po’ inferiore: 24.197 euro. Entrambe le perdite sono state portate a nuovo e non coperte ancora dal bilancio o da nuove iniezioni di capitale.

La società agricola in rosso nonostante un finanziamento di 775 mila euro di Barbara

Per le due società la D’Urso è già intervenuta in passato. La Bge società agricola, infatti, annota nel passivo alla voce debiti esigibili oltre i prossimi 12 mesi anche «finanziamenti infruttiferi di interessi ricevuti dal socio Maria Carmela D’Urso per euro 775.460». Soldi evidentemente concessi per fare investimenti, perché la società oltre alla tenuta agricola laziale ha intestati anche alcuni immobili di Milano. Impegni finanziari che non mancano alla BBd immobiliare, che in bilancio registra 2,7 milioni di euro di debiti esigibili oltre l’esercizio 2025. Finanziamenti utilizzati anche qui per il mattone, visto che la società controlla alcuni cespiti fra Roma e Milano.

Il braccio di ferro con Beppe Sala, le sanzioni del Tar e l’intervento di Banca Mediolanum

Nel capoluogo lombardo la BBD della D’Urso ha anche un contratto di leasing immobiliare ancora in essere per 417.726 euro, sottoscritto con Unicredit leasing per un immobile non lontano dal quartiere di Santa Giulia. A Milano deve esserci pure un braccio di ferro con il sindaco Beppe Sala e i suoi assessori, perché l’immobiliare della D’Urso segnala in bilancio “garanzie” non risultanti dallo stato patrimoniale per 482.994 euro. L’importo è relativo- è scritto in nota integrativa, «a una fidejussione emessa da Banca Mediolanum spa a favore del Comune di Milano a garanzia di sanzioni pecuniarie in seguito alla sospensione cautelare di un provvedimento sanzionatorio in materia edilizia emessa dal Tar Lombardia».