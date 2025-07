Rivoluzione a Mediaset: Striscia la notizia slitta a novembre e Paperissima Sprint trasloca su Italia1 (al posto dei Simpson)

Lo storico programma delle veline rinviato a mesi più invernali. «Scelta fatta in sintonia con Antonio Ricci», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi

Tutto cambia. E c’è chi giura che tra Pier Silvio Berlusconi e il re del preserale Antonio Ricci non ci sia alcun attrito. Ma la vera novità dei palinsesti Mediaset è che per la prima volta nella storia Striscia la notizia tornerà, in nuova veste, a novembre. Una scelta «presa in totale sintonia» con la mente del programma, Antonio Ricci, mentre Canale 5 rinnova access prime time e preserale riportando due grandi classici, La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Lunedì 14 luglio in access, la fascia di programmazione televisiva che precede la prima serata, su Canale 5 debutta Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna: un nuovo studio, una band musicale dal vivo, e un finale, che dovrebbe tenere i telespettatori col fiato sospeso. La settimana successiva, da lunedì 21 luglio, torna nella fascia preserale lo storico quiz musicale di Mediaset: Sarabanda, condotto da Enrico Papi, rinnovata ma con “classici” come la mitica sfida del 7×30: trenta secondi per indovinare sette brani musicali.

Paperissima Sprint al posto dei Simpson

Paperissima Sprint andrà invece su Italia 1. Quando? Nello storico slot dei “Simpson”, subito dopo Sport Mediaset. «Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.