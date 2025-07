Paolo Sorrentino torna in concorso a Venezia, il suo nuovo film «La Grazia» aprirà la Mostra del Cinema

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, aprirà l’82eisma Mostra del Cinema di Venezia il 27 agosto 2025. Protagonisti Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il direttore Barbera annuncia «un film destinato a lasciare il segno»

Sarà il nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, ad aprire l’82esima Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalla Biennale di Venezia, che affida all’autore napoletano l’inaugurazione del festival cinematografico più antico al mondo. La proiezione che inaugurerà la rassegna cinematografica si terrà nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, a Lido di Venezia, mercoledì 27 agosto.

Chi c’è nel cast del nuovo film di Sorrentino

Sorrentino torna a Venezia a quattro anni di distanza dal Leone d’Argento vinto con È stata la mano di Dio, anche in quell’occasione accompagnato da Toni Servillo. L’attore napoletano, al suo settimo film con Sorrentino sarà nuovamente protagonista dell’opera scritta e diretta dal regista premio Oscar insieme Anna Ferzetti Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha commentato con entusiasmo la scelta di aprire il festival con il nuovo lavoro di Sorrentino, ricordano come la carriera del regista sia inizato proprio nella rassegna lagunare: «Sono molto felice che ad aprire l’82esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia sia il nuovo, attesissimo film di Paolo Sorrentino. Mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale di Venezia nel 2001 con L’uomo in più, nei miei primi anni da direttore artistico».

Sorrentino in concorso a Venezia: «Lascerà il segno»

Barbera ha anche sottolineato il legame consolidato nel tempo tra il regista e il Lido, ricordando la presentazione della serie The Young Pope e il successo di È stata la mano di Dio, Leone d’Argento nel 2021. «Il ritorno in concorso di Paolo Sorrentino avviene con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e forte sintonia con il presente, che il pubblico della Mostra avrà il piacere di scoprire nella serata d’apertura», ha concluso Barbera. Attualmente non sono ancora trapelate indiscrezioni sulla trama del film, ma, Efe Cakarel, amministratore delegato di Mubi, piattaforma che detiene i diritti mondiali del film, ha dichiarato: «Paolo Sorrentino è sempre stato un maestro della poesia cinematografica, ma La Grazia è qualcosa di veramente speciale: profondo, malinconico e perfidamente acuto nella sua contemplazione del potere, dell’influenza e del peso della storia, il tutto raccontato con la singolare eleganza e arguzia di Sorrentino».