Il pacco di Paolo Sorrentino a Stefano De Martino: «Mi voleva per Parthenope, poi è scomparso»

La rivelazione del conduttore in un'intervista al Mattino.

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino voleva affidare una parte del suo ultimo film Parthenope a Stefano De Martino. Lo ha rivelato lo stesso showman napoletano a Il Mattino. «Prima mi ha chiamato per il ruolo del boss, poi è scomparso», svela. A vestire i panni del boss Roberto Criscuolo, alla fine, è stato l’attore Marlon Joubert, già nel cast di È stata la mano di Dio del 2021. De Martino non ne fa un dramma, potendosi consolare con il momento “magico” in tv: col successo di Affari Tuoi su Rai Uno. Ma anche, dal prossimo 28 gennaio, con la conduzione della nuova stagione di Stasera tutto è possibile.

De Martino, 35 anni, ex cameriere, barista e fruttivendolo, viene dalla danza. «Nasco performer», dice nell’intervista. «Come conduttore, sono veicolo del talento altrui: alzo la palla (o i pacchi), ma è un altro che schiaccia. Proprio per questo – spiega – amo il teatro, perché la mia anima d’artista soffriva. In scena, invece, mi espongo. Sento il brivido del fallimento. Sbircio un pensiero sui volti degli spettatori: “Fammi vedere che sai fare”. E io faccio. E se il suo sguardo cambia, la soddisfazione vale mille share». Tra il ballo, la recitazione e le conduzioni gli manca però qualcosa. E non nasconde che il suo vero sogno nel cassetto si chiama Festival di Sanremo. «Sono pronto – confida -. Sì, lo so, il Festival si fa con qualche capello bianco. Qualcuno mi sta spuntando, ma non sono abbastanza. Spero, però, – conclude – di farlo con i capelli».