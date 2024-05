Paolo Sorrentino a bocca asciutta dal Festival di Cannes. E il regista sui social è ormai virale – Il video

Nessun premio per «Parthenope» di Paolo Sorrentino per questa settantasettesima edizione del Festival di Cannes. È quanto trapela a poche ore dalla conclusione della rassegna, dove la pellicola del regista napoletano, unica italiana in concorso, aveva ricevuto 10 minuti di applausi. A quanto si apprende, Sorrentino sarebbe già tornato a Roma. Dalla Croisette il regista porta comunque a casa un imprevisto successo social. Negli ultimi giorni infatti è diventato virale il video di Sorrentino che fa il suo ingresso in sala, prima della proiezione del film con Gary Oldman, Stefania Sandrelli e Luisa Ranieri. Il regista si mostra già particolarmente compiaciuto e sembra interessargli pochissimo il giudizio del pubblico presente, a cui lancia ammiccamenti e sorrisi di circostanza. Un atteggiamento che per molti utenti è stato eletto come modello di vita a cui ispirarsi.

