Il favore del Papa negato a Paolo Sorrentino ma concesso a Whoopi Goldberg: la svolta sul nuovo «Sister Act» in Vaticano

L’attrice americana Whoopi Goldberg avrebbe incassato – nell’incontro della scorsa settimana in Vaticano con oltre 100 comici – un «sì personale» da parte di Papa Francesco per il suo prossimo film Sister Act 3. La pellicola, infatti, con l’assenso del Pontefice, potrà essere girata (eccezionalmente) in Vaticano. Si tratta di un unicum, considerando che la Santa Sede non concede i propri spazi per riprese cinematografiche e aveva già negato – scrive l’Ansa – una richiesta al regista Paolo Sorrentino per la fiction The Young Pope. In quell’occasione, viste le restrizioni in materia di set audiovisivi, Sorrentino ha scelto di ricostruire la sede papale a Cinecittà, stessa sorte anche per la facciata di San Pietro. Alcune scene sono state, invece, girate nella chiesa dei Santi Luca e Martina, a Palazzo Braschi, nella chiesta neo-romanica di Sant’Anselmo all’Aventino, Villa medici.

Il Pontefice ha declinato l’invito per un cameo

Goldberg, che nel film interpreta Suor Claretta, una cantante da night club costretta a nascondersi dalla mafia in un convento, si appoggerà alla società di produzione italiana Cattleya. Nonostante l’ok per le riprese in Vaticano, il Papa avrebbe – precisa l’agenzia di stampa – declinato l’invito dell’attrice a partecipare lui stesso alle riprese, magari con un cameo. La star di Hollywood aveva rivelato, durante un’intervista al Jimmy Fallon show della Nbc, di aver offerto un ruolo al Papa nel corso di un incontro nel 2023. «Papa Francesco è un fan», aveva detto l’attrice e quando Fallon le ha chiesto se il Pontefice avesse espresso il desiderio di recitare nel sequel del film del 1993 sulla cantante Dolores Van Cartier che si converte e diventa suora, Whoopi aveva risposto: «No, io però gliel’ho chiesto». Ed è proprio durante l’udienza della settimana scorsa, alla quale ha preso parte insieme a un centinaio di attori e comici da tutto il mondo, che Goldberg avrebbe ottenuto il set (del tutto speciale) per le prossime imprese di Suor Claretta.

Leggi anche: