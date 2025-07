Disavventura per Skin degli Skunk Anansie: «Un uomo ha cercato di entrare nella mia stanza e rapinarmi, l’hotel non ha fatto nulla» – Il video

La cantante ha denunciato l'episodio sui social: «È stato inquietante, perché girava libero per l'albergo?»

Brutta disavventura per Skin, la celebre voce degli Skunk Anansie. Con un video pubblicato sui social, la cantante ha raccontato di aver vissuto un momento di grande paura in un hotel, dove un uomo avrebbe tentato di introdursi nella sua camera fingendosi un cameriere, probabilmente con l’obiettivo di rapinarla. Il fatto risale a mercoledì 2 luglio. Skin, visibilmente scossa, ha raccontato ai suoi follower di essersi svegliata alle 6 del mattino dopo un viaggio di 18 ore legato al suo tour. Qualcuno ha bussato alla porta della sua stanza sostenendo di essere del room service. «Ho capito subito che c’era qualcosa di strano», spiega nel video pubblicato sui social.

La reazione di Skin e la fuga del ladro

E poi ancora: «Quando ho guardato dallo spioncino, l’uomo ha iniziato a farmi domande su quanto tempo sarei rimasta, a che ora sarei uscita. È stato inquietante». Skin non si è fatta prendere dal panico e ha reagito con fermezza: insultando l’uomo e bloccando la porta della sua camera con una sedia. A quel punto l’uomo si è allontanato. «Mi ha detto che sarebbe tornato tra un minuto. Non sapevo se lo avrebbe fatto davvero», continua il racconto della voce degli Skunk Anansie.

La risposta dell’hotel

Dopo l’episodio, Skin si è rivolta allo staff dell’hotel per segnalare l’accaduto. Ma la reazione dei gestori della struttura l’ha lasciata ancora più perplessa. «Mi hanno detto che avevano trovato la persona corrispondente alla descrizione, ma che lo avrebbero lasciato andare perché la sua versione non coincideva con la mia. Mi hanno detto che non sapevano esattamente chi fosse. Ma se non sapete chi è, perché lo lasciate girare libero per l’hotel?». A conclusione del video, la cantante si lascia andare a una critica nei confronti della direzione dell’albergo: «Investite nella sicurezza. Non è accettabile che chiunque possa fingere di lavorare per la struttura e provare a entrare nelle stanze degli ospiti».

Foto copertina: EPA/Mario Cruz | Skin, voce degli Skunk Anansie, in un concerto a Lisbona nel 2017