Barbara D’Urso: «Dopo l’addio a Mediaset sono spariti tutti. Ho lasciato l’Italia per il troppo dolore»

In un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto lontana dalla Tv: «Ho imparato a colmare il vuoto»

Barbara D’Urso potrebbe presto tornare in televisione. Dopo due anni di assenza e un’uscita turbolenta da Mediaset, l’ex volto di Pomeriggio 5 sarebbe vicina a un nuovo progetto targato Rai, ancora avvolto dal riserbo ma fortemente sostenuto dal vicepremier Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato il difficile periodo vissuto lontana dalla Tv, segnato da un profondo senso di isolamento. «Fino al giorno prima ricevevo in media duecento messaggi al giorno, li avevo contati. Il giorno dopo, appena dieci. Sono rimasti solo gli amici veri», ha confidato.

L’addio a Mediaset

Nel luglio del 2023 arrivò l’annuncio ufficiale: la conduttrice non sarebbe più stata alla guida di Pomeriggio Cinque, L’azienda parlò allora di «nuovi progetti editoriali da sviluppare insieme», ma quelle promesse non si concretizzarono mai. «Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore – ha proseguito -. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio».

«Ho imparato a convivere con il dolore e a colmare il vuoto»

In questi anni fuori dalla televisione, D’Urso ha trovato nuovi equilibri: si è dedicata al teatro e ha coltivato la sua passione per la danza. «Ho imparato a convivere con il dolore e a colmare il vuoto», ha raccontato. Nell’intervista con Teresa Ciabatti, la conduttrice ha inoltre rievocato anche il lutto più profondo della sua vita: la perdita della madre, scomparsa quando lei aveva appena undici anni. «Appena nato mio fratello, mamma tornò dalla clinica, si mise a letto e non si alzò più: aveva il morbo di Hodgkin. Per quattro anni, appena rientravo da scuola, la mia prima domanda era sempre: “Come sta mamma?” Non riuscivo a immaginare un mondo senza di lei. Ricordo il suo sorriso, sempre presente nonostante la malattia. Quel sorriso, oggi, è diventato il mio», ha concluso.

