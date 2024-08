Barbara D’Urso mette all’asta gli abiti indossati in 20 anni di Mediaset: «Andrà tutto in beneficenza, ecco come e quando» – Il video

Barbara D’Urso ha scelto TikTok – piattaforma dove continua a “tenere caldo” il suo pubblico dopo la rottura con Mediaset – per lanciare una grande iniziativa di beneficenza. Un filmato dove non manca un po’ di acredine verso il suo storico datore di lavoro, con cui «si è interrotto in maniera un po’ brusca il rapporto» dopo aver «dato tutto il cuore». Ma sono proprio gli abiti indossati in 20 anni di conduzione di trasmissioni Mediaset a essere l’oggetto dell’operazione: la conduttrice metterà infatti all’asta i vestiti con cui è comparsa in alcuni programmi che hanno fatto la storia (recente) dell’emittente. Dal vestito rosso del Grande Fratello 4 del 2005 («Ragazziiii»), all’«abito pesce» indossato due volte negli studi del Biscione a distanza di 15 anni. D’Urso ironizza anche sul fatto che tutti i capi d’abbigliamento, nonostante il tempo trascorso, le stanno ancora bene. Il ricavato dell’asta – che si terrà sia online sia dal vivo, a Milano il 20 e 21 settembre prossimi – sarà devoluto ad Arimo, cooperativa che aiuta ragazzi e ragazze fragili, spiega la show-woman nel videoracconto. «Massima trasparenza, tutto sarà rendicontato sino all’ultimo euro», assicura D’Urso, memore – probabilmente – anche dei recenti scandali che hanno investito un’altra illustre influencer “benefica”…

