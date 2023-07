Le liti, il trash, Piersilvio Berlusconi: cosa c’è dietro l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. La decisione annunciata ieri da Mediaset è in qualche modo storica. Nel senso che D’Urso, che ha un contratto con il Biscione fino a dicembre, era considerata un’icona della tv commerciale. E aveva il plauso di Silvio Berlusconi. Eppure tutto ciò non è bastato. E tutti oggi ricordano quella frase di Pier Silvio Berlusconi: «I programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato». Mentre c’è chi ricorda che anche “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live” sono stati cancellati dalla programmazione del Biscione. Proprio lei aveva risposto a Silvia Toffanin di non sapere cosa fosse il trash. E forse proprio questo è stato il contrasto finale con l’azienda.

La tv fatta col cuore

Spiega infatti oggi il Corriere della Sera che l’idea di tv di D’Urso, fatta «col cuore», prevedeva argomenti borderline. Come i vip caduti in disgrazia: i vertici ricordano ancora l’intervista a Francesco Nuti. Ma anche quelli disposti a spingersi oltre i confini del buon gusto. Che facevano sfociare il dibattito da talk show in litigate. Che andavano sempre in onda con grandi ascolti. Questa, di fatto, era la base della sua convinzione: «Trash è un termine usato per molti programmi popolari». Non c’è solo questo. Ci sono anche gli insulti di Vittorio Sgarbi e le accuse di Fabrizio Corona. Ovvero quelle di aver sfruttato la sua vicenda per fare share. E ancora il fantomatico Mark Caltagirone e il suo matrimonio con Pamela Prati. Fino al costume da Borat indossato da Simone Coccia, all’epoca fidanzato della senatrice Pd Stefania Pezzopane.

La sorella

Ma c’è qualcuno che è molto arrabbiato per il finale di partita di D’Urso. Per esempio la sorella Daniela. Che ieri, racconta Il Messaggero, ha promesso di «fare rumore» per la dipartita di Barbara. «Solidarietà. Punto. Facciamo rumore ca**o», ha scritto nelle sue Instagram stories Daniela D’Urso con una canzone di Pino Daniele come sottofondo. Un utente ha commentato: «Ma si conosce la motivazione?». E lei: «Non ancora». Intanto al suo posto potrebbe approdare Myrta Merlino. Gli ultimi rumors vorrebbero anche Ilary Blasi fuori dalla prossima stagione di Canale 5. Al momento solo voci, che alimentano l’attesa per la presentazione della nuova offerta Mediaset, prevista il 4 luglio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: