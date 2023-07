«Più che cretina, sei imbecille»: archiviata la querela di Barbara d’Urso contro Er Faina. Per la gip «non c’è diffamazione»

«Più che cretina sei imbecille», «vergogna della tv italiana», «mucca», «caldaia», ma anche una foto che lo ritrae di spalle con una sacco dell’immondizia nero con scritto sopra “Barbara d’Uso“. Malgrado tutti questi episodi, la querela della conduttrice contro Damiano Coccia, in arte Er Faina, è stata archiviata. Gli epiteti usati ciclicamente dall’influencer romano erano stato rivolti alla presentatrice e conduttrice in diversi video e foto pubblicati sui social nel corso degli anni. Attacchi verbali ripetuti ciclicamente, che nel 2019 portarono la conduttrice a dire basta e a sporgere querela. Er Faina disse di d’Urso: «più che cretina sei imbecille», dopo che la conduttrice stessa, per sdrammatizzare una circostanza in cui aveva commesso un errore, si era data della «cretina». Il gip Giulia Arcieri ha disposto l’archiviazione della denuncia per diffamazione. Nelle motivazioni che hanno portato all’archiviazione della querela si legge che le uscite dell’influencer, pur essendo «di cattivo gusto (anche per il tono aggressivo della voce), appaiono in linea con il personaggio, caricato ed (…) esagerato» di Er Faina. E il gip aggiunge: «Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto».

Instagram / Damiano_Er_Faina | Un vecchio post in cui dava della “Vergogna della tv italiana” a Barbara d’Urso, facendosi ritrarre con un sacchetto dell’immondizia

