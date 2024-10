Barbara d’Urso a Ballando con le stelle, scintille con Selvaggia Lucarelli: «Quante querele meriti?». Mediaset? «Mollata da un giorno all’altro» – Il video

La conduttrice lascia intendere che tornerà presto in tv. E si toglie qualche sassolino riguardo al suo addio a Canale 5

Prometteva scintille e non ha deluso il confronto tv tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, ospite per una puntata di Ballando con le stelle in casa Rai. Da quando è stata allontanata da Mediaset, d’Urso ha centellinato apparizioni e interviste, e anche dettagli rispetto a quanto avvenuto. Ma non ha mai nascosto la propria delusione, e anche in questa occasione ha rivolto un messaggio ai vertici Mediaset, indirettamente a Pier Silvio Berlusconi. Ma è il faccia e faccia con la giurata del programma che, prima del resto, ha attirato l’attenzione del pubblico. «Quanto tempo Barbara! Dai tempi dello Statuto Albertino, quante querele fa?», scherza Lucarelli salutandola. Ma l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non va troppo per il sottile: «E quante cose da querelare hai fatto? Perché la querela arriva dopo un insulto». Alla collega che la provoca, d’Urso replica: «Io amo la pace Selvaggia, non starei mai qui a casa di Milly a dire cose che non ho intenzione di dire», smentendo di voler creare scompiglio. Qualcosa però se lo lascia scappare, e riguarda il suo futuro. «Milly ha un’ansia stasera… È la prima volta in nove anni che mi dice: “Parliamo di ballo”. Eh no, cara. Mi piace che balli Barbara, vorrei che continuassi a ballare, basta che tu non presenti più», la frecciata all’ex volto Mediaset, che però non batte ciglio. «Purtroppo ti do una notizia: questo non sarà possibile», replica senza fornire dettagli ma assicurando che non ha intenzione di fare le scarpe a nessuno, «non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai il contrario».

Il messaggio ai vertici Mediaset

Non poteva non togliersi qualche sassolino nei confronti del suo ex editore. L’addio a Mediaset è stato tra i più chiacchierati della scorsa stagione, quella terminata nella primavera del 2023. D’Urso ha sempre lasciato intendere che avrebbe volto un prolungamento di contratto, l’ad Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che le sue richieste non potevano essere soddisfate e che i suoi programmi erano diventati per lei «una gabbia». Parole che la conduttrice non ha mai digerito. «Posso fare una domanda? Mi spiegate, perché ancora non l’ho capito, che cosa significa fare televisione trash?», ha chiesto al pubblico Rai per rispondere a una delle critiche più ricorrenti ai suoi programmi, «Quello che fa la d’Urso è trash ma quello che fa un altro non lo è. Guardando la televisione adesso, il trash non c’è più. Io non sono più in televisione, momentaneamente, ed è sparito il trash. Sono magica». Tra una battuta e l’altra però la conduttrice si è fatta più seria e, sempre con il sorriso, ha spiegato quanto le abbia fatto male lasciare Mediaset, «per me era una famiglia». «Per me questo è un momento emotivamente particolare. Ho vissuto una cosa che molti altri avranno vissuto in modo diverso», ha raccontato, «per darvi un esempio di quello che ho provato, ci sono donne che hanno un matrimonio sereno da anni e un giorno, all’improvviso, il marito dice che non la ama più e che ha un’altra. Un’improvvisa mancanza. In un secondo, senza motivo, non c’è più». Ecco perché «non parlo mai di quello che mi è accaduto, perché ho difficoltà, ma so di essere una brava professionista e lo dico senza presunzione. Mi sono detta: “Ho 60 anni, e adesso che faccio?”».