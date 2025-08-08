Barbara D’Urso torna in Rai, è ufficiale. La reazione di Selvaggia Lucarelli e l’avvertimento: «Se starà con lui, sarà guerra» – Il video

La giudice di Ballando con le stelle commenta subito la conferma di Milly Carlucci sulla presenza dell'ex conduttrice Mediaset nel dance show di Rai1. Le tre foto in cui tira in ballo Sonia Bruganelli, il ballerino Pasquale La Rocca e un'armatura medievale

È arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le stelle 2025 su Rai1. Il video della conduttrice Milly Carlucci ha già fatto scattare le prime scintille. La conduttrice tornerà nel dance show di Rai 1, questa volta non come ospite ma come concorrente ufficiale.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Non si è fatta attendere la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha affidato ai social la sua reazione all’annuncio. La giornalista e storica giudice del programma ha pubblicato una serie di storie su Instagram dal tono inequivocabile. Nella prima immagine si mostra accanto a un’armatura medievale con la didascalia: «Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando». Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni sulla sua preparazione per quello che si preannuncia come un’edizione particolarmente combattiva.

L’avvertimento su Pasquale La Rocca: «Sarà guerra»

Più esplicita è stata la seconda storia, dove Lucarelli ha condiviso la foto di Pasquale La Rocca, ballerino professionista e maestro storico del programma, da sempre suo preferito. Il commento accompagnato all’immagine suona come un vero e proprio avvertimento: «Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri».

Il ricordo di Sonia Bruganelli: nostalgia sarcastica

La giudice non si è risparmiata nemmeno un tocco di nostalgia sarcastica, pubblicando una foto di Sonia Bruganelli con la scritta: «Già mi manca». Un riferimento ironico agli scontri che hanno caratterizzato l’edizione precedente, quando le due si sono rese protagoniste di battibecchi infuocati in diretta televisiva.