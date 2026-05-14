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I Pinguini Tattici Nucleari al Quirinale, la battuta con Mattarella sul nome della band. Il Presidente: «Però trascina» – Il video

14 Maggio 2026 - 00:06 Alba Romano
Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, è stato ospite al Quirinale in occasione della cerimonia per i 145 anni della Siae
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Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sembra apprezzare il nome dei Pinguini Tattici Nucleari. Mercoledì 13 maggio il frontman Riccardo Zanotti è stato ospite – insieme ad altri artisti – al Quirinale in occasione della cerimonia per i 145 anni della Siae. Dopo il suo intervento dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e musica, Zanotti si è intrattenuto con Mattarella in un breve scambio diventato subito virale sui social. Parlando dell’origine del nome del gruppo, il cantante ha scherzato: «Ci siamo messi a trovare il nome più assurdo, con la stupidera da ragazzi». Una battuta che ha divertito il Capo dello Stato, che sorridendo ha replicato: «Però trascina».

ANSA/US QUIRINALE FRANCESCO AMMENDOLA | L’intervento di Riccardo Zanotti al Quirinale, 13 Maggio 2026

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