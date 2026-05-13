Il selfie di Anna Pepe con Mattarella, com’è finita al Quirinale. Il look dal Presidente e la dedica – Foto

La trapper ha partecipato insieme ad altri artisti alla cerimonia del 145esimo anniversario della Siae

«Grazie per l’invito, Mr. President». Così Anna Pepe ha omaggiato sui social il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, condividendo un selfie scattato insieme a lui durante una visita al Quirinale. La trapper ha infatti partecipato oggi, martedì 13 maggio, alle celebrazioni per il 145esimo anniversario della Siae insieme ad altri artisti italiani. Il post condiviso su Instagram è diventato virale in pochi minuti, superando i 400 mila like, con oltre mille commenti e 10 mila condivisioni. A catturare l’attenzione dei follower è stato anche il look scelto per l’occasione: un outfit dai toni pastello, come il colore dei suoi capelli, con piccolo strascico e tacchi altissimi, in perfetto stile Anna. Tra gli scatti pubblicati anche il segnaposto con il suo nome riservato per l’evento ufficiale.

Chi è Anna Pepe?

Nata nel 2003, Anna Pepe ha raggiunto il successo giovanissima. Nel 2020, a soli 16 anni, ha conquistato il primo posto della classifica Fimi con il singolo Bando, diventando l’artista più giovane di sempre a ottenere questo traguardo. Nel giugno 2024 ha pubblicato il suo primo album, Vera Baddie, certificato disco d’oro.