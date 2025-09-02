Il mondo dei live in Italia non conosce crisi, non si spiega altrimenti la lunghissima lista di artisti, ben 83 che nel mese di settembre circoleranno in Italia con i loro show. Ci siamo permessi di segnalarne in particolare 15, quelli proprio imperdibili, ma gli eventi, specie per quel che riguarda le chiusure dei tour estivi, sono davvero tanti. Ecco una mappa dettagliata per concludere al meglio la vostra estate in musica.
I concerti di settembre in Italia: da Drake a Salmo, da Lucio Corsi a Giorgia. Ecco una lista per non perdervi nulla
Tra le nostre segnalazioni anche mostri sacri come Nannini, Zucchero, Silvestri, De Gregori e Vecchioni