US Open, Sinner batte Auger-Aliassime in 4 set: va in finale con Alcaraz e si gioca il primo posto nella classifica Atp

L'italiano numero uno al mondo ha avuto un problema fisico durante il match: «Ma ora è tutto ok»

Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime e ha conquistato la finale degli Us Open, dove incontrerà Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha vinto 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. La partita è durata 3 ore e 21 minuti. Si tratta della sua quinta finale in uno Slam consecutiva e della quarta su quattro in questa stagione. Battendo Auger-Aiassime Sinner conquista anche la sua 27esima vittoria consecutiva sul cemento negli Slam, agganciando Djokovic al secondo posto delle serie più lunghe e la 300esima in carriera. Alla partita era presente anche la fidanzata Laila Hasanovic, arrivata apposta dal festival del cinema di Venezia. Hasanovic è la ex di Mick Schumacher.

Il problema fisico

Sinner ha avuto un calo nel secondo set a causa di un problema fisico. Ha chiamato il fisioterapista indicando fastidi all’addome. L’arbitro ha concesso il medical timeout e l’italiano è rientrato negli spogliatoio. Lo stadio Artur Ashe ha pensato a un nuovo ritiro. Dopo alcuni minuti però il numero uno al mondo ha ripreso posizione sulla linea di fondo e ha vinto con qualche difficoltà gli altri due set, portando a casa il match.

«Una stagione incredibile»

«Per me è una stagione incredibile, tanta roba», ha detto l’azzurro subito dopo la vittoria. «È stata una partita pazzesca, molto difficile, contro un avversario che ha alzato decisamente il suo livello di gioco», ha spiegato l’altoatesino. «Ho avuto anche qualche problema a livello fisico, ma alla fine tutto bene. Nulla di grave. Nessuna scusa se ho perso un set e nemmeno per la finale con Carlos», ha aggiunto. Il confronto varrà il titolo di Flushing Meadows e il primo posto nel ranking Atp. «Vediamo come andrà, lui sta giocando molto bene, non ha perso neanche un set. Ma ho le giuste sensazioni», ha concluso Sinner.