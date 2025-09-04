Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Jannik Sinner ritorna al Six kings slam, chi ci sarà al torneo milionario di Riad che si potrà vedere solo in streaming

04 Settembre 2025 - 20:58 Filippo di Biasi
Jannik Sinner con Calros Alcaraz al Six Kings Slam 2024
Jannik Sinner con Calros Alcaraz al Six Kings Slam 2024
Sei match, dai quarti alla gran finale con in palio 6 milioni. L'evento non sarà visibile sui canali a cui sono abituati come Supertennix o Sky

I sei “re” dello slam si sfideranno ancora nella seconda edizione del torneo-spettacolo saudita, che l’anno scorso ha visto trionfare Jannik Sinner in finale con Carlos Alcaraz. Rivedremo la stessa coppia anche quest’anno a Riad, insieme a Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Il torneo non fa parte del circuito Atp. Non ancora almeno, ma le ambizioni degli organizzatori sono alte per le prossime edizioni.

L’annuncio di Netflix che i diritti in esclusiva

Con un post su X la piattaforma di streaming dà la notizia: «Dal 15 al 18 ottobre il torneo con sei dei migliori giocatori di tennis maschile al mondo, sarà disponibile SOLO su Netflix». Un’inedito per lo sport e per il tennis italiano, con i diritti spesso divisi tra Sky e SuperTennis. Che hanno prodotto il Sim kings slam dell’anno scorso insieme a DAZN.

I premi e la scelta dei partecipanti

Non è un torneo riconosciuto dall’Atp, quindi nessun punto classifica per il vincitore. Tutti e 6 i campioni potranno però contare su un cachet pari a 1 milione di dollari a cui se ne aggiungono 6 per chi conquisterà il gradino più alto del podio. Gli atleti sono scelti dall’Arabia Saudita, tra i campioni mondiali ancora attivi che hanno collezionato più trofei slam (e cioè Wimbledon, US Open, Open di Francia e Australian Open).

