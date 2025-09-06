Us Open, Alcaraz vola in finale. Chiude con 6-4 7-6 6-2 la sfida con Djokovic

Il numero 2 al mondo dovrà sfidare il vincente tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime

Carlos Alcaraz è in finale allo US Open. Il numero 2 al mondo ha battuto Novak Djokovic dopo due ore e 23 minuti di gioco con il risultato 6-4, 7-6, 6-2. Un match ricco di colpi di scena. Nel primo set Alcaraz ha conquistato il break in che gli ha permesso di chiudere avanti 6-4 in 48 minuti. Nel secondo parziale, Djokovic si era invece portato avanti 3-0, ma ha subito il controbreak nel quinto game. Nel terzo set il numero 2 al mondo non ha lasciato tregua. Ora va dritto alla 30esima finale Atp, la 7ma a livello Slam e la seconda allo US Open. E dovrà sfidare il vincente tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime.