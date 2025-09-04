«Bjorn Borg ha un tumore», la rivelazione dall’Italia scoperta dalla stampa svedese: cosa sappiamo sulle condizioni della leggenda del tennis

La notizia emersa dalla quarta di copertina dell'autobiografia del tennista, edita in Italia da Rizzoli. Ad accorgersene per primi i giornalisti del quotidiano Expressen. Le ipotesi sulla salute del campione

L’icona del tennis Bjorn Borg ha un tumore. Lo riporta il quotidiano svedese Expressen, secondo cui la rivelazione sarebbe contenuta nel libro Heartbeat (nella versione italiana, Battiti – ndr), che uscirà ufficialmente il 18 settembre ma è stato reso disponibile in anticipo per gli utenti Amazon in Italia. Nella quarta di copertina dell’edizione italiana del libro si cita, infatti, una nuova sfida per lo sportivo svedese: «la più importante, e non ancora completata, contro il tumore». Secondo Expressen, si tratterebbe di un cancro alla prostata, ma la notizia non è stata confermata dalla famiglia o dallo staff di Borg.

Le cinque vittorie a Wimbledon e il ritiro a 26 anni

Nonostante una carriera durata appena un decennio, a causa del sorprendente ritiro a soli 26 anni, Borg si è affermato nella storia del tennis come uno dei migliori di sempre. Ha dominato le classifiche negli anni Settanta, vincendo sei volte l’Open di Francia e cinque volte a Wimbledon. Soprannominato «Ice» in riferimento alla sua freddezza in campo, Borg annunciò bruscamente il suo ritiro nel gennaio 1983, ad appena 26 anni. Nel 1991, fece un breve ritorno in campo, impiegando una vecchia racchetta di legno e senza riscuotere grandi successi.

La nuova autobiografia e il tumore

L’autobiografia – in uscita il 25 settembre nella versione italiana – si intitola Battiti ed è stata scritta dallo stesso Borg, oggi 69enne, insieme alla moglie Patricia. Come molti altri aspetti della sua vita, anche la stesura del libro era stata tenuta finora segreta. È solo la pubblicazione anticipata in Italia, secondo quanto riporta Expressen, ad aver rivelato per la prima volta la diagnosi di cancro.

Foto copertina: EPA/Andy Rain | Bjorn Borg assiste da bordo campo a un match della Laver Cup, 2022