Sinner-Alcaraz, oggi la finale degli Us Open: in palio il titolo, 5 milioni e la vetta del ranking mondiale. Dove e quando vederla

Una sfida senza appello: chi vince, conquista tutto. Appuntamento alle 20, ore italiane, sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la finale degli US Open 2025 si giocherà domenica 7 settembre alle ore 20 italiane sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium. In palio ci sono ben 5 milioni di euro (un montepremi da record) e, soprattutto, il primo posto nel ranking Atp. Una sfida senza appello: chi vince, conquista tutto.

Sfida per il numero 1 del mondo

Sinner è chiamato a difendere il titolo conquistato a New York nel 2024 e la leadership mondiale dall’assalto del rivale spagnolo, attualmente numero due del mondo. Quella di stasera sarà la terza finale Slam tra i due in questa stagione: al Roland Garros ha trionfato Alcaraz, mentre a Wimbledon è stato Sinner ad alzare il trofeo. La rivalità tra i due, però, si è accesa anche in altri tornei: agli Internazionali d’Italia di Roma è stato lo spagnolo ad imporsi con un netto 7-6, 6-1, mentre nella finale del Masters 1000 di Cincinnati Sinner ha dovuto ritirarsi nel primo set per problemi fisici. Un duello ormai diventato epico nel tennis contemporaneo.

Le parole di Sinner

Al termine della semifinale vinta contro Auger-Aliassime, Sinner ha commentato: «È stato un match durissimo. Felix è cresciuto molto nelle ultime settimane, lo avevo già affrontato a Cincinnati. Ho avuto un piccolo problema fisico, ma sono riuscito a servire bene nella parte finale. Spero non sia nulla di grave. Gli Slam sono i tornei che contano di più e arrivare ancora una volta in finale è qualcosa di incredibile. Non ci sono scuse».Nei confronti diretti, Alcaraz è in vantaggio 9-5, ma il bilancio potrebbe accorciarsi (o allungarsi) proprio nella finale di domenica.

Dove seguire la finale

La finalissima degli US Open 2025, ultimo torneo del Grande Slam, e al quale hanno giocato 14 italiani, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre sarà visibile gratuitamente anche su SuperTennis TV. In streaming si potrà seguire su Sky Go e Now. Inoltre, la copertura è garantita anche via satellite sul canale 212 e sulla piattaforma OTT SupertenniX (accesso gratuito per i tesserati FITP, oppure al costo di 1,99 euro/mese per i non tesserati). Sinner andrà alla caccia del suo quinto Slam in carriera, in una partita che promette spettacolo e che potrebbe scrivere un’altra pagina storica del tennis moderno.