Roland Garros, Alcaraz si conferma campione: battuto Sinner dopo oltre 5 ore di gioco spettacolare

L'azzurro si arrende al super tie-break dopo 5 ore e mezza. Il risultato: 6-4; 7-6; 4-6; 6-7; 6-7

Partita straordinaria, ma Jannik Sinner deve arrendersi: il Roland Garros 2025 va a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, attuale numero due del ranking ATP, ha superato (in rimonta) l’azzurro in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Alcaraz ha difeso con successo il titolo conquistato un anno fa a Parigi, ottenendo la vittoria dopo oltre cinque ore e trenta minuti di gioco spettacolare da parte di entrambi. Il match, che rimarrà nel libro d’oro del torneo – è stata la finale più lunga della sua storia – e non solo, è stato deciso al super tie break, vinto 10-2 dallo spagnolo, il quale dopo agli Internazionali di Roma ha battuto di nuovo Sinner. Il n.1 al mondo ha avuto a disposizione tre match point nel quarto set, tutti annullati dal numero 2.

Sinner: «Stanotte non dormirò»

Al termine del match, Sinner ha ringraziato il suo team per averlo «messo nella nella condizione di giocare una partita del genere. Abbiamo dato il massimo in tutto – ha detto l’altoatesino -. Pochi mesi fa avremmo firmato per stare qui. È stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora. Non dormirò molto bene questa sera ma va bene così», ha detto al termine della finale persa a Parigi. «Complimenti Carlos – ha concluso – è stata un’altra prestazione eccezionale. Complimenti a te e al tuo team. Ve lo meritate. È più facile giocare che parlare».

L’omaggio di Alcaraz a Sinner: «So che vincerai questo torneo tante volte»

Omaggio straordinario del vincitore del Roland Garros al tennista azzurro, al termine della finale epica a Parigi: «Sei di un livello straordinario, ha fatto un torneo fantastico, e so quanto ci tenevi a vincerlo. Ma io so che lo vincerai non una ma tante volte». E poi ancora: «un privilegio condividere questo terreno con te – ha aggiunto Alcaraz – sono felice che riusciamo a scrivere la storia di questo torneo. Tu sei un esempio non solo per me, sei una fonte di ispirazione per tutti. In bocca al lupo per le prossime settimane e per i prossimi mesi».

Le vittorie dell’Italia

Nelle scorse ore, l’Italia ha raccolto il trionfo azzurro di Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato il titolo di doppio femminile al Roland Garros, battendo la coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1.